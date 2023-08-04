Леон Моне: кем был брат основоположника импрессионизма?

В Париже завершилась выставка, посвященная брату Клода Моне. Леон Моне покупал картины Клода на аукционах, благодаря чему цены на его работы росли, как и его известность.

Клод Моне считается основоположником импрессионизма. Его картина 1872 года "Впечатление, восход солнца" дала название всему движению.

Но мало кто знает, что у художника был брат Леон. В июле в Музее в Люксембургском саду в Париже завершилась выставка, посвященная его роли и влиянию на карьеру Клода.

"Эта выставка очень важна, поскольку она возвращает Леона Моне в историю Клода Моне", — говорит старший куратор Национальной галереи Шотландии и эксперт по импрессионизму Фрэнсис Фаул.

Кем был Леон Моне?

"Вид Руана", Клод Моне MUSÉE DU LUXEMBOURG

Куратору выставки Жеральдин Лефевр потребовалось более трех лет, чтобы раскрыть роль Леона Моне в развитии импрессионизма.

Рано распознав талант Клода, Леон покупал его картины на аукционах и распродажах в то время, когда этого никто не делал, что помогло поднять престиж и цены на работы брата.

"Он коллекционировал, покупал на аукционах и распродажах. Он купил несколько картин художников-импрессионистов — не только своего брата. Через него он познакомился с новым поколением художников-импрессионистов. Потому что Альфред Сислей, Камиль Писсарро, Пьер-Огюст Ренуар были очень близки с Клодом Моне. Они писали вместе", — рассказывает Жеральдин Лефевр.

Некоторые работы Леон оставил себе, другие вернул брату, но он был не обычным коллекционером.

"Очевидно, что он был ключевой фигурой. И он был частью этой более широкой сети, которая была очень важна для успеха Моне", — объясняет Фаул.

"Портрет Леона Моне", Клод Моне, 1874 Wikimedia Commons

Леон представляется почти как стержень, который был каким-то образом упущен из виду и заново открыт благодаря выставке.

"Мы склонны думать, что Моне добился всего сам, но он опирался на целую сеть коллекционеров, сторонников, дилеров. Леон представляется почти как связующее звено, которое было каким-то образом упущено из виду и вновь открыто благодаря этой выставке", — добавляет Фаул.

К сожалению, отношения двух братьев испортились вскоре после того, как сын Клода Жан заразился неизлечимой респираторной инфекцией, работая с химикатами на фабрике Леона.

Когда дочь Леона Адриенна заболела той же болезнью, он обвинил Жана в том, что тот передал болезнь Адриенне, отрицая токсичность своих химикатов.

Жан умер в 1914 году, и родственники Леона Моне не были приглашены на похороны.

Больше братья не общались.

После смерти Леона в возрасте 82 лет в 1917 году Клод писал его вдове: "Я сожалею, что не смог в последний раз увидеть брата и сказать ему, чтобы он забыл всё, что нас разлучило".

Что было представлено на выставке?

"Снег в Лувесьенне", Альфред Сислей Musée du Luxembourg

На экспозиции было представлено около ста работ, в том числе никогда ранее не демонстрировавшиеся картины и рисунки Моне, Сислея, Писсарро и Ренуара, а также книги, образцы тканей, японские гравюры, архивные документы и множество семейных фотографий.

Среди впервые выставленных работ был портрет Леона, написанный Клодом Моне в 1874 году, который ярко иллюстрирует привязанность братьев друг к другу.

Куратор выставки Лефевр потратила почти два года на его поиски.

На картине, написанной в 1874-м — в год первой выставки Клода и дебюта Леона в качестве промышленника в Руане, изображен состоятельный человек в черном костюме и шляпе.

По словам членов семьи, первоначально портрет был написан на пленэре с намерением закончить его в ателье. Но пришедшие в гости Ренуар и Сислей посоветовали другу оставить всё как есть. Леон Моне не согласился и прятал картину до самой смерти.

"Клод Моне подарил портрет брату, но Леон Моне не принял его, он ему не понравился. Почему? Мы можем задать этот вопрос. Может быть, потому, что он выглядит как незаконченный портрет, с мазками кисти, которые были очень заметны", — говорит Лефевр.

Посетители выставки также увидели книгу рисунков тогда еще 15-летнего Клода, который в 1893 году оставил в ней записку: "Воспоминание детства, моему дорогому брату".

"Здесь можно увидеть весь гений Клода Моне как юного художника, который станет великим художником и самым известным представителем импрессионизма", — говорит Лефевр.