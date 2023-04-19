Скелет тираннозавра рекса продан ниже ожидаемой стоимости

Euronews

Почти 300 костей тираннозавра рекса, которые были найдены в США и собраны в единый скелет, были проданы на аукционе в Цюрихе за 4,8 миллиона швейцарских франков (5,3 миллиона долларов).

Тираннозавр длиной 11,6 метра и высотой 3,9 метра ушел с молотка аукционного дома Koller, не дотянув до ожидаемого диапазона от 5 до 8 млн франков.

Включая "премию покупателя" и комиссионные, сумма продажи составила 5,5 млн швейцарских франков.

По словам организаторов, динозавр, названный Тринити, был собран из образцов, извлеченных из трех мест в формациях Хелл-Крик и Ланс-Крик в штатах Монтана и Вайоминг в период с 2008 по 2013 год.

Швейцарский аукционный дом Koller заявил, что "оригинальный костный материал" составляет более половины восстановленной окаменелости.

Тираннозавр рекс обитал в западной части Северной Америки около 65-67 миллионов лет назад. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, всего на Земле жили около 2,5 миллиардов динозавров.

В 2021 году на аукционе в Париже скелет трицератопса, объявленный рекордсменом Гиннесса как самый большой в мире, известный как Большой Джон, был продан частному коллекционеру за 6,6 млн евро.