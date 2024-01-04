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Элвиса Пресли оживят с помощью искусственного интеллекта

Элвис Пресли
Элвис Пресли Авторское право John O'Hara/San Francisco Chronicle
By Euronews
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В 2024 году в Лондоне и других городах мира пройдут шоу Elvis Evolution. На сцене зрители увидят голограмму Элвиса Пресли.

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Через 47 лет после смерти Элвис Пресли возвращается на сцену. 

Короля рок-н-ролла оживят с помощью искусственного интеллекта: в ноябре 2024-го в Лондоне состоится премьера шоу Elvis Evolution — "иммерсивного концертного опыта", как его называют организаторы. 

Зрители увидят на сцене полноразмерную голограмму музыканта, созданную на основе тысяч домашних фотографий и видеозаписей.

После концерта в Лондоне пройдет афтерпати с тематическим баром и рестораном, живой музыкой и диджеями.

Шоу также запланированы в Лас-Вегасе, Токио и Берлине.

Идея "оживить" Элвиса возникла у организаторов после успеха подобного шоу группы ABBA, где на сцену проецировались голограммы участников группы в молодости — АВВАтары.

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