Элвиса Пресли оживят с помощью искусственного интеллекта

By Euronews

В 2024 году в Лондоне и других городах мира пройдут шоу Elvis Evolution. На сцене зрители увидят голограмму Элвиса Пресли.

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Через 47 лет после смерти Элвис Пресли возвращается на сцену.

Короля рок-н-ролла оживят с помощью искусственного интеллекта: в ноябре 2024-го в Лондоне состоится премьера шоу Elvis Evolution — "иммерсивного концертного опыта", как его называют организаторы.

Зрители увидят на сцене полноразмерную голограмму музыканта, созданную на основе тысяч домашних фотографий и видеозаписей.

После концерта в Лондоне пройдет афтерпати с тематическим баром и рестораном, живой музыкой и диджеями.

Шоу также запланированы в Лас-Вегасе, Токио и Берлине.

Идея "оживить" Элвиса возникла у организаторов после успеха подобного шоу группы ABBA, где на сцену проецировались голограммы участников группы в молодости — АВВАтары.