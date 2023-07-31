Национальный день оргазма: о чём вы не знали, но стеснялись спросить?

Поздравляем всех с Национальным днём оргазма!

Существует ли точка G? Откуда взялось слово "оргазм"? Кто первым дал ему определение? Когда появился первый фаллоимитатор?

Каждый год 31 июля Национальный день оргазма празднуют в Великобритании, Австралии, США и Канаде. По аналогии с Международным днём женского оргазма, который отмечают позже - 8 августа, - это событие призвано повысить осведомлённость о сексе, разрушить табу, которые до сих пор распространены в обществе, и дестигматизировать сексуальное удовольствие.

Если не все знают по себе, но уж точно - наслышаны о пользе оргазма для здоровья: он снимает стресс, повышает иммунитет, облегчает боль при артрите, помогает сосредоточиться и вообще является прекрасным средством для поддержания процветающих отношений.

Но прежде чем включить подходящие саундтреки "Love to Love You, Baby" Донны Саммер, "I Touch Myself" группы Divinyls или "The Dancer" Пи Джей Харви, чтобы предаться любовным утехам, ознакомьтесь с несколькими фактами, о которых вы, возможно, не знали.

1. Греческие корни

Слово "оргазм" происходит от древнегреческого слова ὀργασμός (orgasmós), которое переводится как "возбуждаться", "наливаться (соком)" или "набухать".

2. Оргазм как лекарство

В VIII в. до н.э. Гомер писал о Мелампе, аргонавте-целителе из греческой мифологии, который лечил девственниц от одной из форм безумия. Он винил в их бедах отсутствие оргазма и рекомендовал секс с сильными молодыми мужчинами. Это предшествует опубликованному в 1653 г. голландскому медицинскому тексту, в котором акушеркам предписывалось лечить любую "истеричную" пациентку с помощью масел, "массируя внутри гениталий одним пальцем". Таким образом "можно возбудить больную до пароксизма".

Хильдегарда Бингенская первой описала природу оргазма Public domain

3. Возбуждение

Первое письменное описание природы женского оргазма относится к XII веку и принадлежит немецкой монахине Хильдегарде Бингенской, сочинительнице стихов и песнопений, известной своими проповедями и трудами по медицине и теологии. А момент кульминации сексуального возбуждения у женщин она охарактеризовала так: "Когда женщина занимается любовью с мужчиной, в её мозгу возникает ощущение жара, которое сопровождается чувственным наслаждением, передаёт вкус этого наслаждения во время акта и вызывает выброс мужского семени. И когда семя оказывается на месте, этот сильный жар, исходящий из её мозга, притягивает семя к себе и удерживает его, и вскоре половые органы женщины сокращаются, и все части, готовые раскрыться во время менструации, теперь закрываются, как если бы человек силой удерживал что-то в кулаке".

4. Состояние трансцендентности

Если обратиться к литературе, то это французский термин la petite mort ("маленькая смерть") - выражение, означающее "кратковременную потерю или затуманивание сознания", а в современном употреблении - "ощущение после оргазма, сравнимое со смертью". Первое такое засвидетельствованное употребление со значением "оргазм" датируется 1882 годом. В современном употреблении этот термин обычно интерпретируется как описание посторгазменного состояния бессознательности, которое возникает у некоторых людей после определённого сексуального опыта. А в более широком смысле, он может обозначать духовное освобождение, наступающее при оргазме, или короткий период трансцендентности, возникающий в результате расходования "жизненной силы". Между прочим, литературный критик Ролан Бартез говорил о la petite mort как о главной цели чтения литературы, о том чувстве, которое должен испытывать человек при знакомстве с великим произведением.

5. Как далеко мы зашли...

В 1869 году американский врач Джордж Тейлор изобрёл "Манипулятор" - вибратор с паровым приводом и механизмом, который занимал целую комнату. Вряд ли это было практично. По оценкам, первый вибратор был продан в США в 1900 году. По всей видимости, пользователям приходилось крутить его вручную, как взбивалку для яиц.

6. Точка Графенберга

Точка G - да, она действительно существует, - названа в честь исследователя Эрнеста Графенберга, который впервые рассказал о ней в 50-х годах прошлого века. Говоря об этой эрогенной зоне, Графенберг писал в исследовании, опубликованном в журнале The International Journal of Sexology: "Передняя стенка влагалища вдоль уретры является местом расположения эротогенной зоны и должна в большей степени учитываться при лечении женского сексуального дефицита".

Hedy Lamarr, the first woman to climax on screen in a non-pornographic film Donaldson Collection

7. Первый женский оргазм на экране

Голливудская звезда Хеди Ламаррсчиталась самой красивой женщиной в мире в 1940-50-е годы. Она была изобретателем-самоучкой, разработавшим технологию переключения спектра, которая в будущем привела к созданию GPS, Bluetooth и Wi-Fi. С неё рисовали для диснеевскую Белоснежку, она вдохновила DC Comics на создание Женщины-кошки. А ещё первой в мире показала в кино женский оргазм. В 19 лет, живя в Вене, Ламарр снялась в скандальной романтической драме Густава Мачати "Экстаз" (1933 г.) Он вызвал такой резонанс, что тогдашний муж Ламарр, Фридрих Мандль, пытался добиться его запрета, скупив все имеющиеся тиражи.

8. Получите Усэйна!

45 км/ч: семяизвержение происходит быстрее, чем бежит Усэйн Болт, который на пике спортивной карьеры развивал скорость до 44,7 км/ч.

9. Коктейль, пожалуйста

Известно, что на съемках порнофильмов в качестве поддельной спермы используются самые разные вещества: мыло для рук, средство для мытья лица Cetaphil, сгущённое молоко, смесь яичных белков, йогурта, кукурузного крахмала и воды и даже коктейль"Пинья Колада". Теперь песня Руперта Холмса "Escape (The Piña Colada Song)" заиграла новыми красками!

10. Рекорд по количеству женских оргазмов за один час

По данным калифорнийского Центра брачных и сексуальных исследований, одна женщина испытала 134 оргазма за один час. Это рекорд за всю историю наблюдений. То есть 2,2 оргазма в минуту.

Для сравнения, рекорд среди мужчин составляет всего 16 оргазмов за тот же промежуток времени. такие потрясающие воображение цифры связаны с недавно установленным феноменом: ESR (Expanded Sexual Response), который определяется как "способность достигать длительных и/или продолжительных и/или множественных и/или устойчивых оргазмов и/или статусных оргазмов, которые длились дольше и интенсивнее, чем классические формы оргазма, описанные в литературе".

И в качестве бонуса: в начале этого года одна женщина, присутствовавшая в концертном зале Уолта Диснея, испытала полноценный оргазм прямо во время концерта Лос-Анджелесского филармонического оркестра. Он исполнял Симфонию № 5 Чайковского. Это уже не первый подобный случай в музыке, поскольку существуют утверждения, что определённые ноты могут вызывать оргазм.