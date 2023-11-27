Пол Линч получил Букеровскую премию за роман "Песнь пророка"

Роман-антиутопия рассказывает о женщине, вынужденной растить четырех детей в одиночку, после того, как ее мужа арестовывает тайная полиция за участие в протестах в Ирландии
Ирландский писатель Пол Линч был удостоен престижной Букеровской премии 2023 года за свой роман "Песнь пророка" о женщине, пытающейся спасти семью на фоне установления тирании в Ирландии и жесткого подавления протестов.
По словам Линча, события в его романе не привязаны к какому-то времени, и, возможно, обществу "нужно тщательнее подумать о том, каким должен быть ответ на выраженные [протестующими] идеи".
Согласно сюжету, главная героиня вынуждена растить четырех детей, после того как тайная полиция арестовывает ее супруга Ларри, профсоюзного активиста, за участие в протестах.