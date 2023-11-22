The Rolling Stones отправляются в турне по Северной Америке

By Euronews

Легенды британского рока представят новый альбом Hackney Diamonds, а также исполнят свои главные хиты.

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Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones едет в турне с альбомом Hackney Diamonds — первой за 18 лет пластинкой со свеженаписанными песнями.

На сцене появятся все трое оставшихся участников группы: Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд. Бессменный барабанщик Чарли Уоттс умер в 2021 году от рака в возрасти 80 лет, но успел поучаствовать в записи двух песен альбома.

Турне The Rolling Stones начнется 28 апреля в Техасе и закончится 17 июля в Калифорнии. Концерты пройдут в 16 крупных городах США и Канады. Будут ли шоу в Европе — пока неизвестно.

Фанаты услышат как самые популярные хиты, так и новые песни, некоторые из которых критики назвали лучшими записями группы за последние 40 лет.

Продажа билетов начнется 1 декабря.