"Корона" возвращается: выходит первая часть заключительного сезона

Долгожданный финальный сезон драмы Netflix "Корона" вышел на экраны в первых четырех эпизодах.

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Шестой сезон сериала, рассказывающего о жизни членов британской королевской семьи после смертельной автокатастрофы принцессы Дианы в Париже, разделен на две части. Первая часть, состоящая из четырех эпизодов, вышла в эфир 16 ноября на Netflix.

Еще шесть эпизодов заключительной серии выйдут 14 декабря.

В предыдущей серии, вышедшей 9 ноября 2022 года, была представлена третья итерация основного актерского состава, который также появится в шестой серии.

В прошлом году Имельда Стонтон исполнила главную роль королевы Елизаветы II, сменив Оливию Колман и Клэр Фой, в серии, посвященной годам пребывания Джона Мейджора (Джонни Ли Миллер) на посту премьер-министра в 90-е годы. В него вошли "annus horribilis" королевы в 1992 году, отмеченный несколькими семейными кризисами, расторжением брака Дианы и принца Чарльза, а также первые годы премьерства Тони Блэра в 1997-м.

Пятая серия была также отмечена как первая, вышедшая в эфир после смерти Елизаветы II и принца Филлипа.

Новая серия продолжается с того момента, на котором остановилась предыдущая. В ролях: Стаунтон - Елизавета, Джонатан Прайс - Филлип, Доминик Уэст - Чарльз, Элизабет Дебики - Диана.

Эд Маквей, Доминик Уэст и Лютер Форд Keith Bernstein/Netflix

Берти Карвел возвращается в роли Блэра из заключительного эпизода предыдущей серии, чтобы в шестом сезоне, охватывающем период британской истории с 1997 по 2005 год, занять более значительное место. Возвращается и Халид Абдалла в роли Доди Файеда, любовника Дианы, который также погиб в роковой автокатастрофе 31 августа 1997 года.

А внуки Елизаветы получили актерские обновления: Эд МакВей исполнил роль принца Уильяма, а Лютер Форд - принца Гарри.

Сериал "Корона" - сезон 6 - часть первая - выходит на Netflix сегодня.