By Euronews

Нашон Бридлав умер у себя дома в Нью-Джерси в возрасте 46 лет.

Американский актер и рэпер Нашон Бридлав, наиболее известный по роли Лотто в фильме "8 миля" 2002 года, где он участвовал в баттле с Эминемом, скончался в возрасте 46 лет.

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Во вторник 26 сентября его мать, Патриша Бридлав, сообщила о его смерти в социальных сетях:

"Нашон был рэпером, певцом, автором песен и актером. Никто не мог отрицать его талант. Уход Нашона из этого мира оставил в моей жизни огромную пустоту, которую невозможно выразить. Я не могу выразить словами ту боль и обиду, которую я чувствую. Он был не просто моим сыном, он был выдающимся человеком, чей характер и сила вдохновляли всех, кто встречался на его пути".

Бридлав умер во сне у себя дома в Нью-Джерси, сообщает американский сайт новостей о знаменитостях TMZ. Причина смерти пока неизвестна.

Бридлав был наиболее известен по сцене рэп-баттла в фильме "8 миля", в которой его персонаж Лотто становится одним из нескольких претендентов на победу над "Кроликом", которого играет Эминем. Лотто неплох, но не так хорош, как герой Эминема.

Перед тем как попасть на большой экран, Бридлав читал рэп под сценическим псевдонимом OX, а ранее участвовал в записи саундтрека к фильму 2001 года "Мойка", в котором снялись Dr. Dre и Snoop Dogg.

Рэпер Микки Фактц отдал дань памяти Бридлаву в Instagram: "Умер один из немногих MC, который превзошел Эминема, Лотто из "8 мили". Друзья с любовью называли его OX. Тебя будет не хватать за твое упорство и агрессивность".