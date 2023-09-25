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Голливудские сценаристы достигли принципиального соглашения со студиями

Архив: митинг перед студией Paramount Pictures, Лос-Анджелес, 2 мая 2023 г.
Архив: митинг перед студией Paramount Pictures, Лос-Анджелес, 2 мая 2023 г. Авторское право Chris Pizzello/Invision
By Euronews
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Голливудские сценаристы, забастовка которых парализовала киноиндустрию на пять месяцев, объявили в воскресенье о достижении принципиального соглашения со студиями. Оно позволит им вернуться к работе.

"Мы можем с гордостью сказать, что это исключительное соглашение, речь идёт о значительных достижениях и о защите входящих в профсоюз сценаристов во всех отраслях", - говорится в письме Голливудского союза сценаристов (WGA).

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В письме не приводятся подробности соглашения, но говорится, что детали прорабатываются и что окончательное решение останется за членами организации.

"Никто не должен возвращаться на работу до тех пор, пока Гильдия не даст на это прямого разрешения. Мы продолжаем бастовать, но с сегодняшнего дня  приостанавливаем пикеты WGA", - пояснили в профсоюзе.

В начале мая тысячи сценаристов кино и телевидения убрали ручки в письменные столы, потребовав повышения зарплаты, улучшения вознаграждения за создание успешных шоу и защиты от искусственного интеллекта.

В течение нескольких месяцев они пикетировали такие компании, как Netflix и Disney, и -вместе с бастующими с июля актёрами, привели индустрию развлечений к застою. 

При этом забастовка актёров будет продолжаться.

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