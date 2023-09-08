Это находка века, говорят археологи. Врач посоветовал жителю Норвегии больше бывать на свежем воздухе. Приобретя металлоискатель, тот отправился на прогулку и обнаружил древние украшения, которым 1500 лет.

Вначале археолог-любитель думал, что прибор среагировал на зарытые в землю шоколадные монеты. А оказалось, что это настоящий клад: девять кулонов, три кольца и 10 золотых жемчужин. Эти старинные украшения могли носить 1500 лет назад.

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Редкая находка была сделана совсем недавно 51-летним Эрлендом Боре на южном острове Реннесёй, недалеко от города Ставангер.

Свой первый металлоискатель Боре приобрёл в начале года, после того как врач велел ему больше гулять на свежем воздухе, а не сидеть на диване дома.

Оле Мадсен, директор Археологического музея при Университете Ставангера, сказал, что найти "столько золота в один момент и в одном месте - весьма необычный случай".

В августе Боре начал обходить с металлоискателем гористый остров.

Сначала он нашёл какой-то лом, а затем обнаружил нечто "совершенно невообразимое" - клад весом чуть более 100 граммов.

Согласно норвежскому законодательству, предметы, относящиеся к периоду до 1537 г., и монеты 1650 г. и старше, считаются государственной собственностью и подлежат сдаче.

По закону, предметы, изготовленные до 1537 года, и монеты старше 1650 года считаются собственностью государства Anniken Celine Berger/Anniken Celine Berger, Arkeologisk museum, UiS / NTB

Доцент Хокон Рейерсен из Археологического музея сообщил, что золотые подвески из тонких и плоских монет с чеканкой на одной стороне, которые называются брактеатами, датируются примерно 500 годом нашей эры.

Это так называемый период ранней миграции в Норвегии, между 400 и 550 годами, когда в Европе происходило массовое переселение жителей из одного региона континента на другой.

По словам Рейерсена, подвески и золотые жемчужины были частью "весьма эффектного ожерелья", изготовленного искусными ювелирами. И носили такие украшения представители высшего общества.

Наблюдение за детективами

Он добавил, что "в Норвегии подобные находки не делались с XIX века, а для Скандинавии она тем более необычна".

Профессор Зигмунд Орл, научный сотрудник того же музея, специализирующийся на древних украшениях, сообщил, что на сегодняшний день в Норвегии, Швеции и Дании найдено около 1000 золотых браслетов.

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На подвесках обычно изображен норвежский бог Один, исцеляющий больную лошадь своего сына. На реннесёйских подвесках у лошади высунут язык, а "ее сгорбленная поза и скрюченные копыта свидетельствуют о том, что животное ранено", - сказал Эрл.

"Символ лошади олицетворяет болезнь и беду, но в то же время надежду на исцеление и новую жизнь", - добавил он.

Найденные сокровища станут экспонатами Археологического музея в Ставангере.