Слет прерван: скаутов вывозят из южнокорейского лагеря из-за плохой погоды

25 Всемирный слет скаутов в Южной Корее прерван из-за угрозы тайфуна. Десятки тысяч его участников уезжают по решению властей. Ранее из-за опасной для здоровья жары мероприятие уже покинули делегаты от Великобритании и США.

В Южной Корее эвакуируют десятки тысяч скаутов - участников международного слета - в связи с надвигающимся тропическим штормом "Ханун". В министерстве внутренних дел и безопасности страны сообщили, что выделяют на эти цели сотни автобусов. Днем раньше британская пресса сообщила, что слет скаутов в уезде Пуан уже покинули выходцы из Соединенного Королевства и США - также из соображений безопасности.

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Ким Сун Хо, начальник штаба по борьбе со стихийными бедствиями МВД Южной Кореи, уточняет: "План эвакуации подготовлен по указанию президента, поскольку мы ждем, что провинция Северная Чолла может попасть под влияние тайфуна, а значит, возникнут трудности в работе лагеря. Решение об эвакуации также учитывает озабоченность и просьбы Всемирной организации скаутского движения".

Участникам 25 Всемирного слета скаутов (а их в общей сложности - свыше 43 тысяч из 158 стран) не повезло погодой: с момента открытия в прошлую среду в уезде Пуан стоит сильнейшая жара, и сотням ребят уже понадобилась медпомощь.