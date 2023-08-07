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Слет прерван: скаутов вывозят из южнокорейского лагеря из-за плохой погоды

Пуан, Южная Корея
Пуан, Южная Корея Авторское право Choe Young-soo/Yonhap
 euronews

25 Всемирный слет скаутов в Южной Корее прерван из-за угрозы тайфуна. Десятки тысяч его участников уезжают по решению властей. Ранее из-за опасной для здоровья жары мероприятие уже покинули делегаты от Великобритании и США.

В Южной Корее эвакуируют десятки тысяч скаутов - участников международного слета - в связи с надвигающимся тропическим штормом "Ханун". В министерстве внутренних дел и безопасности страны сообщили, что выделяют на эти цели  сотни автобусов.  Днем раньше британская пресса сообщила, что слет скаутов  в уезде Пуан уже покинули выходцы из Соединенного Королевства и США -  также из соображений  безопасности.

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Ким Сун Хо, начальник штаба по борьбе со стихийными бедствиями МВД Южной Кореи, уточняет: "План эвакуации  подготовлен по указанию президента, поскольку  мы ждем, что провинция Северная Чолла может попасть под влияние тайфуна, а значит, возникнут трудности в работе лагеря. Решение об эвакуации также учитывает  озабоченность и просьбы Всемирной организации скаутского движения".

Участникам 25 Всемирного слета скаутов (а их в общей сложности - свыше 43 тысяч из 158 стран) не повезло погодой: с момента открытия в прошлую среду в уезде Пуан стоит сильнейшая жара, и сотням ребят уже понадобилась медпомощь.

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