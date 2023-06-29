Новая загадка погибшего города: на помпейской фреске древняя "предшественница пиццы"?

Savin Mattozzi

Осторожно счищая вулканическую породу с одного из многочисленных домов в Помпеях, археологи обнаружили фреску с изображением хорошо знакомого всем итальянского блюда.

Хотя технически это не пицца, а скорее круглая фокачча с начинкой, эта недавняя находка, вероятно, одно из самых четких изображений всемирно известного блюда, найденных за последние годы.

Алессандро Руссо, работающий в Помпеях археолог, объясняет, что хотя в археологическом парке находят рисунки фокаччи и других лепешек с начинкой, это изображение имеет удивительное сходство с тем блюдом, которое мы сейчас называем пиццей.

"Несмотря на то, что начинка - сухофрукты и специи, она очень четко очерчена и визуально очень похожа на современную пиццу", - говорит археолог.

Народы всего Средиземноморья уже тысячи лет кладут начинку на лепешки, но кулинарный шедевр на этой недавно обнаруженной фреске может рассматриваться в качестве предка современной пиццы.

Сравнение становится еще более уместным, если учесть, что Помпеи находятся примерно в 30 километрах к югу от Неаполя, родины современной пиццы.

Классическая пицца, какой мы ее знаем сегодня, готовится из двух основных ингредиентов, которые не были доступны 2 000 лет назад, когда была нарисована эта картина. Во-первых, помидоры были завезены в Италию после испанской колонизации Америки в 1500-х годах. Во-вторых, сыр моцарелла, стал популярен лишь в 1200-х годах в том регионе, где находятся Помпеи.

Начинка этой протопиццы включает гранат и, возможно, финики со смесью специй или песто.

Согласно сообщению Археологического парка Помпеи, лепешка подается вместе с чашей вина и другими фруктами, что, по-видимому, является частью традиционного подношения гостям, которое было распространено во времена создания картины.

Подобные подношения изображены еще примерно на 300 фресках и произведениях искусства в окрестностях Неаполя.

Руссо добавляет, что работа в археологическом парке ежедневно приносит сюрпризы.

"Работа здесь устраняет временные преграды между реальностью и прошлым... Вы как будто не замечаете разницы", - признается археолог.