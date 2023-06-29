EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Новая загадка погибшего города: на помпейской фреске древняя "предшественница пиццы"?

Archaeologists carefully excavate the wall where the ‘pizza’ fresco was found on the northeastern end of the archaeological park
Archaeologists carefully excavate the wall where the ‘pizza’ fresco was found on the northeastern end of the archaeological park Авторское право Savin Mattozzi/Euronews
 Savin Mattozzi

Осторожно счищая вулканическую породу с одного из многочисленных домов в Помпеях, археологи обнаружили фреску с изображением хорошо знакомого всем итальянского блюда.

Хотя технически это не пицца, а скорее круглая фокачча с начинкой, эта недавняя находка, вероятно, одно из самых четких изображений всемирно известного блюда, найденных за последние годы.

Алессандро Руссо, работающий в Помпеях археолог, объясняет, что хотя в археологическом парке находят рисунки фокаччи и других лепешек с начинкой, это изображение имеет удивительное сходство с тем блюдом, которое мы сейчас называем пиццей.

"Несмотря на то, что начинка - сухофрукты и специи, она очень четко очерчена и визуально очень похожа на современную пиццу", - говорит археолог.

Народы всего Средиземноморья уже тысячи лет кладут начинку на лепешки, но кулинарный шедевр на этой недавно обнаруженной фреске может рассматриваться в качестве предка современной пиццы.

Сравнение становится еще более уместным, если учесть, что Помпеи находятся примерно в 30 километрах к югу от Неаполя, родины современной пиццы.

Классическая пицца, какой мы ее знаем сегодня, готовится из двух основных ингредиентов, которые не были доступны 2 000 лет назад, когда была нарисована эта картина. Во-первых, помидоры были завезены в Италию после испанской колонизации Америки в 1500-х годах. Во-вторых, сыр моцарелла, стал популярен лишь в 1200-х годах в том регионе, где находятся Помпеи.

Начинка этой протопиццы включает гранат и, возможно, финики со смесью специй или песто.

Согласно сообщению Археологического парка Помпеи, лепешка подается вместе с чашей вина и другими фруктами, что, по-видимому, является частью традиционного подношения гостям, которое было распространено во времена создания картины.

Подобные подношения изображены еще примерно на 300 фресках и произведениях искусства в окрестностях Неаполя.

Руссо добавляет, что работа в археологическом парке ежедневно приносит сюрпризы. 

"Работа здесь устраняет временные преграды между реальностью и прошлым... Вы как будто не замечаете разницы", - признается археолог.

Дополнительные источники • MIC - Pompeii Archaeological Park

Также по теме

Лучший в мире ресторан находится в Перу

Mamma mia! Итальянцы готовятся к забастовке из-за роста цен на пасту

"Грубая еда": вы готовы платить за то, чтобы вас оскорбляли во время ужина?