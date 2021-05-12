Срочная новость
euronews_icons_loading
Пицца на раскаленной лаве: туристы говорят, что хрустит восхитительно

Тесто, помидоры, лук и, конечно, сыр... Повар Дэвид Гарсиа готовит пиццу. Вот только вместо духовки мужчина использует лаву, исходящую из вулкана Пакая (Гватемала). Прибывающие сюда туристы в восторге от того, что им предлагают перекусить. Говорят, мол у пиццы замечательный вкус, да и хрустит она просто восхитительно. По словам Гарсиа, на раскаленной лаве пицца готовится довольно быстро. Поэтому нужно следить за тем, что бы будущий кулинарный шедевр не подгорел и его не унесло прочь горячим потоком.

Другие No Comment