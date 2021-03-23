В центр Рима вернулись пиццардоне

На площадь Пьяцца Венеция в центре Рима вернулись регулировщики уличного движения. Они стоят на специальном пьедестале и контролируют поток машин, автобусов и мотоциклов по трем направлениям. В прошлом году регулировщики не могли работать здесь, так как на площади полностью меняли покрытие. В столице Италии регулировщиков называют "пиццардоне" ("pizzardone"), как полагают специалисты, из-за козырька шлема, напоминающего клюв птицы (pizzo). Похожие головные уборы носили римские стради порядка в 19-м веке. В полиции говорят, что большинство водителей были рады вновь увидеть регулировщиков за работой.