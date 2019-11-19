Наводнение в Венеции: неудобные вопросы

Ликвидация последствий "высокой воды" в Венеции может обойтись итальянской казне в семизначную цифру. Между тем существует проект, который - теоретически, по мысли разработчиков - мог бы защитить лагуну, где расположен город, от acqua alta.

MOSE - акроним от итальянского "экспериментальный электромеханический модуль" - должен был состоять из определенным образом расположенных рядов мобильных шлюзов.

В случае роста уровня воды шлюзы должны изолировать Венецию и лагуну, в которой она расположена, от приливов Адриатического моря.

Проектирование и строительство закончилось скандалом, а затем и уголовным делом, фигурантами которого стали несколько десятков человек. Проектная смета использовалась не по назначению.

Вот что рассказывает журналист влиятельной "Коррьере делла Сера" Джан Антонио Стелла: "Мы говорим о том, что там делались подарочки, подарки и подносились иные дары. Тем, кто распределял бюджет. Кто платит, тот и заказывает музыку...и никто слово поперек не мог сказать.

Видя цифры сметы, можно было вообразить, что проектировщики и те, кто руководил ими, выберут лучшую в мире сталь. Но выяснилось, что сталь производили где-то поблизости. Независимые специалисты говорят, что эта сталь местного производства совершенно не подходила для работ такого рода, поскольку она почти сразу же ржавела в соленой морской воде. Но тех, кто настаивал на использовании подходящего металла, просто вынуждали уходить и прекращать участвовать в проекте".

Работа началась 16 лет назад, проект осуществляли инженеры FIAT.

Смета постоянно росла, и росла так быстро, что в какой-то момент от реализации проекта было решено отказаться. Проверка выяснила, что 40 млн евро бюджетных денег ушли на оплату услуг, которые никто никогда не оказывал.

За деньги можно было - это утверждает обвинение - купить практически все. Например, заказ на производство требуемых материалов. И выбор поставщика зависел не от качества его продукции, а от того, насколько он был сговорчив.

Одним из тех, кто разбирался в деле о растрате средств сметы MOSE - Рафаэль Кантоне. Еще пять лет назад он призывал к тому, чтобы дать юридическую оценку случившемуся.

Спустя три года после начала проектировочных работ смета возросла до 3 млрд евро. Год назад - по разным оценкам - она могла составлять уже от 6 до 7,5 млрд евро.

Океанографы считают, что система работы мобильных шлюзов не выдерживает критики, инженеры, имеющие отношение к проекту, полагают, что в случае завершения работ MOSE избавит Венецию от acqua alta на десятилетия вперед.