Жерар Депардье распродает личную коллекцию

Euronews

Сотни предметов искусства из личной коллекции французского актера Жерара Депардье в сентябре будут выставлены на торги

Картины и скульптуры из личной коллекции Жерара Депардье будут выставлены на торги в парижском аукционном доме Ader. По словам организаторов, это лишь часть предметов искусства, которые французский актер собрал за свою карьеру.

Торги пройдут в конце сентября. Список выставляемых на продажу предметов искусства, а это более двухсот картин и скульптур, еще уточняется. Их общая оценочная стоимость составляет от 3 до 5 млн евро.

Давид Нордманн, аукционист Ader:"Эти произведения искусства в его доме стоят рядом друг с другом. На самом деле, ему нравится играть с ними. Ни одна из работ у Жерара Депардье не висит на стене. Это очень необычно".

Против Жерара Депардье, который продолжает активно сниматься в кино, недавно снова выдвинули серию обвинений в сексизме и сексуальном насилии. Речь идет о 13 случаях, якобы имевших место на съемках в период с 2004 по 2022 год. С 2021 года актер находится под следствием по подозрению в изнасиловании и сексуальном насилии над актрисой.