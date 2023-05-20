Четвертый день "Канн": "Новый мальчик" с Кейт Бланшетт и картина о коменданте Освенцима

В четвертый день Каннского кинофестиваля были показаны картины "Новый мальчик" с Кейт Бланшетт в главной роли и "Зона интересов", повествующая о жизни коменданта Освенцима.

В четвертый день Каннского кинофестиваля зрителям был показан фильм "Новый мальчик" австралийского режиссера Уорвика Торнтона, главную роль в котором исполнила Кейт Бланшетт. В фильме рассказывается о взаимоотношениях настоятельницы уединенного монастыря-приюта в Австралии 40-х годов и новом воспитаннике, мальчике-аборигене.

Каутер бен Ханья на своем дебютном Каннском кинофестивале представила документальную драму "Четыре дочери", где рассказывается о жительнице Туниса, две старшие дочери которой бесследно пропадают.

В пятницу был также показан фильм британца Джонатана Глейзера - "Зона интересов", в котором, по словам самого режиссера, он пытался найти новый подход к теме Холокоста. Картина повествует о коменданте Освенцима Рудольфе Хёссе.