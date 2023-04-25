Великобритания: бизнес готовится к коронации Карла III

Euronews

Британский бизнес осваивает возможности, открытые коронацией Карла III, которая пройдет 6 мая. Отели, рестораны и другие достопримечательности Лондона готовятся к притоку туристов и предлагают путешественникам тематические программы — как, например, автобусный тур по связанным с коронацией местам или специальное королевское меню.

"Коронацию Карла можно увидеть только раз в жизни. К тому же это отличная возможность отпраздновать день рождения моей мамы", — рассказывает туристка из Бельгии Клаудия Ломберт.

"Да, мы навсегда запомним коронацию короля Карла III", — поддерживает дочь Анни Верхерт.

Британские власти и бизнес надеются, что поток туристов, прибывающих на коронацию, поможет экономике королевства оправиться от двух лет локдаунов и вызванных высоким уровнем инфляции убытков.

В прошлом году Великобританию посетили чуть менее 30 миллионов туристов — примерно на треть меньше, чем в доковидном 2019-м. В стране надеются, что интерес к коронации увеличит эту цифру.