Гари Линекер вернется в эфир ВВС после отстранения из-за твита

Легендарный футболист и комментатор британского телеканала BBC Гари Линекер вернется в эфир: руководство канала отменило отстранение Линекера от эфира за пост в "Твиттере", в котором он критиковал новую политику британского правительства в отношении предоставления убежища прибывающим в Великобританию беженцам.

"Гари - ценная часть Би-би-си, и я знаю, как много Би-би-си значит для Гари, - заявил генеральный директор канала Тим Дэви_, -_я с нетерпением жду, когда он представит очередной репортаж в предстоящие выходные".

Британский национальный вещатель был вынужден сократить большую часть своих спортивных программ на выходные после того, как комментаторы, аналитики и игроки Премьер-лиги отказались выступать в передачах канала в знак солидарности с Линекером.

Один из самых известных игроков английского футбола и самый высокооплачиваемый телеведущий корпорации, Линекер был отстранен от работы в пятницу после того, как в "Твиттере" он сравнил позицию консерваторов в правительстве в отношении мигрантов с риторикой нацистской Германии времен Второй мировой. По мнению Би-би-си, твит нарушил правила беспристрастности, но критики обвинили канал в подавлении свободы слова.

Глава Би-би-си Тим Дэви заявил, что будет проведен независимый обзор правил компании в социальных сетях, чтобы устранить "серые зоны" в правилах публикаций.