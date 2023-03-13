Выставка о будущем искусственного интеллекта

Новая выставка под названием "Музей рассогласования" открылась в Сан-Франциско. На ней представлены произведения искусства, сгенерированные искусственным интеллектом. Они призваны помочь посетителям задуматься о потенциальных опасностях искусственного интеллекта. "У ИИ есть потенциал как для хорошего, так и для плохого", — говорит куратор Одри Ким. Концепцию музея она объясняет так:

"Это постапокалиптический мир, где искусственный интеллект уже уничтожил большую часть человечества и понял, что это плохо, а затем создал это пространство как своего рода мемориал для людей. Итак, наш лозунг: "Извините, что убил большую часть человечества".

Искусственный общий интеллект — это концепция ещё более расплывчатаф, чем простой ИИ, который постепенно внедряется в повседневную жизнь, о чём свидетельствует быстрое появление таких приложений, как ChatGPT или чат-бот Bing. Но Ким хочет заставить задуматься об опасности зайти слишком далеко и слишком быстро в эту сферу.