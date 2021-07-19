Искусственный интеллект помогает нанимать на работу и следить за ней

Растёт роль искусственного интеллекта на рынке труда и при приёме на работу. Опрос руководителей отделов кадров в США показал, что уже 55% из них используют системы алгоритмов. Они позволяют прогнозировать, как кандидат будет справляться со своими должностными обязанностями.

Однако представитель Европейской конфедерации профсоюзов француженка Изабель Шуманн отмечает, что хотя применение искусственного интеллекта снижает возможность предубеждений в отношении кандидатов, он же создаёт новые способы дискриминации или следует традиционным:

«Эти алгоритмы могут определить параметры, которые характерны для женского заявления о приёме на работу, и учесть это при принятии решения. Нет никакой гарантии того, что способ создания алгоритма предотвратит дискриминацию на рабочем месте, или что эти алгоритмы не будут использованы для оценки производительности труда».

Искусственный интеллект может вмешиваться и в трудовой процесс. Это особенно очевидно сейчас, когда многие люди работают из дома по электронной связи. Профсоюзы выявляют всё больше случаев слежки некоторых компаний за своими сотрудниками.

«Мы видим, что были внедрены некоторые алгоритмы для надзора за работой в удалённом режиме. Стало больше возможностей отслеживать, как долго сотрудник проводит у компьютера и сколько отдыхает, сколько раз он прикасался к клавиатуре и так далее. Сбор такой биометрической информации неприемлем. У нас не должно быть "большого брата" во всех этих измерениях. Мы это называем неподобающей слежкой ».

Европейский парламент может признать и незаконной такую слежку, а также сортировку людей искусственным интеллектом по любым признакам и с любой целью. Депутат-социалист из Болгарии Петар Витанов, считает это сложной политической задачей:

«Мы должны улучшить общественную безопасность. Нельзя допустить нарушений искусственным интеллектом прав человека. Нужно найти тонкий баланс между защитой личных данных, соблюдением прав на неприкосновенность частной жизни, свободы выражения мнений, с одной стороны, и лучшей безопасности с другой. Красная линия находится где-то посередине. Мы должны найти её и поставить на нужное место ».

В странах с ограниченной демократией, таких как Китай, искусственный интеллект определяет все аспекты жизни людей. Евросоюз стремится использовать это достижение прогресса, но так, чтобы не нарушать свои правила и ценности. Над этим трудятся в брюссельских учреждениях тысячи обыкновенных умов из разных стран.