Искусственный интеллект распознаёт лица для врачей и полиции

Искусственный интеллект всё больше входит в жизнь европейцев, но представляет для них этическую дилемму, принося пользу и создавая риск. Много преимуществ он даёт здравоохранению. Технология распознавания лиц с помощью ИИ используется для выявления таких заболеваний, как деменция, улавливая невидимые для человеческого глаза патологии. Их изучает сотрудник отдела электроники и информатики Брюссельского свободного университета:

«Основные выражения лица понятны людям во всём мире, - говорит Хишем Сахди. - Мы разрабатываем алгоритмы обучения компьютеров, чтобы машины научились, например, классифицировать выражения счастья, грусти и т.п»

Риск заключается в том, что система распознавания лиц, разработанная для медицинских целей, может быть использована правоохранительными органами без какого-либо надзора.

Такие компании, как Amped, используют искусственный интеллект для анализа видеозаписей. С помощью её технологии полицейские пытались выявлять людей, учинивших теракты, изнасилования или аварии. Законов, ограничивающих такое вторжение в частную жизнь и возможность обвинения невиновных, пока не достаточно. Правозащитники бьют по этому поводу тревогу.

Директор организации AIIA, изучающей этические пределы развития искусственного интеллекта, считает, что это общечеловеческая проблема:

«Национальные правительства и Евросоюз дают указания и устанавливают правила, нескоординированным образом, действуя в своих узких рамках, - сказала Деспина Травлу. - Нельзя индивидуально отвечать на вызов, брошенный искусственным интеллектом. Требуются согласованные глобальные действия».

Готовится к принятию европейский закон об искусственном интеллекте. Министры телекоммуникаций ЕС обсуждали в четверг возможность его применения и определили основные направления совместной работы на ближайшие годы. Участникам этой встречи тоже пришлось взвешивать и риски и преимущества ИИ.