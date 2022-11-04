Актер Кевин Спейси получит в Италии награду за достижения в карьере

Итальянский музей кино рассказал о намерении вручить американскому актеру Кевину Спейси награду "за жизненные достижения в карьере".

Представитель Национального музея кино в Турине, на севере Италии, заявил, что организация хотела бы отметить вклад 63-летнего актера в развитие кинематографа. Спейси проведет в Турине мастер-класс.

По словам Энцо Гиго, президента Национального музея кино, церемония вручения состоится 16 января 2023 года. На ней также будет показан один из фильмов Спейси. Гиго, правда, не уточнил, какой именно.

"Для нас большая честь, что такой престижный гость, как Кевин Спейси, выбрал Турин и наш музей для долгожданного возвращения на публичные мероприятия", - отметил Гиго.

Среди лауреатов премии Stella della Mole прошлых лет - актеры Изабелла Росселлини и Моника Беллуччи, а также режиссер Дарио Ардженто.

Спейси оправдан в деле о сексуальном насилии, хотя в Великобритании претензии к нему остаются

Итальянская награда пришла к Спейси всего две недели спустя после оправдания, которое вынес суд присяжных в Нью-Йорке, признав актёра невиновным в сексуальном насилии по иску Энтони Рэппа. Как утверждал Рэпп, он подвергся настойчивым приставаниям со стороны Спейси в 1986 году, когда тот был ещё относительно неизвестным бродвейским актером, а Рэппу было 14 лет.

Заявления Рэппа и других обвинителей в рамках процесса #MeToo поставили крест на стремительной карьере Спейси. Двукратный лауреат премии "Оскар" лишился главной роли в сериале Netflix "Карточный домик", после чего рассыпались и все другие предложения о съёмках.

Энтони Рэпп задействован в регулярном составе актёров фантастического сериала "Звездный путь: Дискавери". Кроме того, он был участником оригинальной бродвейской постановки "Rent".

Ранее против Кевина Спейси уже выдвигались обвинения в штате Массачусетс, где он якобы домогался к посетителю в баре. Эти обвинения позже были сняты по результатам прокурорской проверки. Три месяца назад Спейси не признал себя виновным в суде Лондона, где он также проходит по обвинению в сексуальных домогательствах к трём мужчинам в период с 2004 по 2015 год, когда он работал художественным руководителем лондонского театра "Олд Вик".

Минувшим летом судья в Лос-Анджелесе утвердил решение арбитражного суда, обязавшего Спейси выплатить 30 миллионов евро создателям сериала "Карточный домик" - за нарушение контракта вследствие сексуальных домогательств к членам съемочной группы.

В своём последнем фильме, "Человек, который нарисовал Бога", Спейси снялся у режиссера Франко Неро. Съёмки проходили в Турине.

"И вот теперь, среди всех городов мира, он выбрал Турин для проведения мастер-класса. Он не мог бы сделать нам лучшего подарка, чем этот", - отметил директор Национального музея кино Италии Доменико Де Гаэтано.