"Война" - неизвестный роман Селина

Для мировой литературы это событие особой значимости. Издательство "Галлимар" публикует ранее не известное читателю произведение "Война" Луи-Фердинанда Селина - одного из самых влиятельных и спорных французских писателей ХХ века.

6 тысяч страниц рукописей, в том числе этого романа, как исчезли, так и появились - столь же таинственным образом - после смерти его вдовы Люсетт летом прошлого года.

Паскаль Фуше, историк, работавший над рукописями романа "Война":

"Эта выставка предназначена для того, чтобы показать часть найденного, включая неопубликованные ещё рукописи, которые издаёт "Галлимар". Подобного никогда ранее не происходило. Да, несколько лет назад были найдены 75 страниц трудов Марселя Пруста. Но здесь - несколько тысяч страниц рукописей Селин".

Любители истории и литературы могут одновременно как восхищаться исключительным писательским талантом автора романа "Путешествие на край ночи", так и проклинать его за антисемитизм и коллаборационизм во время Второй мировой.

Паскаль Фуше:

"Чувствуется, что роман писался очень быстро. Автор оставил много пробелов, есть повторы, несуразные моменты, которые он обязательно поправил бы при перечитывании. Пунктуации мало или совсем нет. Нет абзацев. Ощущение, что это писалось на выдохе, выплёскивалось. Первый набросок - он для того, чтобы рассказать историю. После мы дорабатываем его и делаем пригодным для публикации".

В распоряжении "Галлимара" есть черновики и других произведений, которые также планируют опубликовать. Возможно, они прольют свет на множество противоречивых моментов творчества Луи-Фердиданда Селина.

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