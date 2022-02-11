В Дании проходит выставка, посвященная художницам

"Должны ли женщины быть обнаженными, чтобы попасть в музей?" - гласит плакат в датском музее современного искусства "Аркен", расположенного недалеко от Копенгагена. Здесь проходит выставка "Женщины и перемены".

Королева Дании Маргрете II, торжественно открыла экспозицию четвертого февраля. Идея организаторов - обратить внимание публики на остающихся в тени художниц и показать, как женщины изображались в западном искусстве на протяжении последних 150 лет.

Дороти Рауль Ругаард, хранитель музея "Аркен": "В последние годы творчество многих женщин-художниц открывается заново. К счастью, они возвращаются в центр внимания, и выставляются по всему миру, и я думаю, что это только начало".

Удивительны и образы женщин... Будь то картина датского художника Кристиана Сартмана или работа нашей современницы, шведки Арвиды Бистрём.

Всего в галерее представлено порядка 120 картин и инсталляций мастеров из Дании и других стран мира. Но в книжном бутике музея вы с трудом найдете альбомы с иллюстрациями работ художниц.

ЕваМари Линдал, художница:"Мы просто-напросто взяли и стали считать. И мы обнаружили, что из ста книг, а это все труды, каждый из которых посвящен исследованию творчества одного мастера.... Так вот, из ста монографий лишь пять книг были о художниках-женщинах".

Дитте Эйлерсков, художница: "Людям сложно назвать имена пусть даже десяти художниц. И почему среди них нет столь известных всем имен, как Пикассо и Энди Уорхол, или других? А все из-за того, что когда эти шедевры создавались, женщины были исключены из творческого процесса".

Посетителям представляется уникальная возможность познакомиться с разнообразием женских работ, выходящих за рамки гендерных стереотипов и условностей. Выставка "Женщины и перемены" продлится до 14 августа 2022 года в Музее современного искусства "Аркен".