Ив Сен-Лоран в 6 музеях Парижа

Париж и его самые престижные музеи чествуют Ива Сен-Лорана, показу первой коллекции которого в эти дни исполнилось 60 лет. Модели одежды знаменитого кутюрье стали частью их постоянных экспозиций.

Дизайнер, который оставил яркий след в индустрии моды своего столетия, всегда черпал вдохновение у великих мастеров современной живописи.

Муна Мекуар, сокуратор выставок YSL: "Были диалоги, которые стали настоящими источниками вдохновения для Ива Сен-Лорана - с Браком, Пикассо, Матиссом, арт-деко 1930-х годов. Благодаря им осознаешь, насколько глубоко Ив Сен-Лоран принадлежит своему времени, 20-му веку, но также как он предвещает 21-й век и сколь естественно может стать частью сегодняшнего дня".

Человек своего времени, Ив Сен-Лоран часто опережал свою эпоху. Дерзкий авангардный модельер, в 1980-х годах он стал первым, кто при жизни был удостоен чести показать свои работы в музее Метрополитен в Нью-Йорке.

Мэдисон Кокс, президент Фонда Пьера Берже - Ива Сен-Лорана: "Я думаю, что абсолютная мечта для него - выставляться, или чтобы его работы были в диалоге с теми, кто вдохновлял его, или с источниками его вдохновения. Что особенно трогательно в случае с этими различными учреждениями, будь то Лувр, Помпиду, Mузей современного искусства, Музей Пикассо или Музей Орсе, так это то, что в каждом из них нам есть что сказать".

В Лувре Ив Сен-Лоран появился в галерее Аполлона - в окружении королевских драгоценностей. Экспозиции, посвященные Иву Сен-Лорану, можно открыть для себя в 6 музеях Парижа уже сейчас.