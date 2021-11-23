Французские багеты от шведского викинга

Швед Магнус Эрикссон — по образованию инженер. Пять с половиной лет назад ему предложили должность главного операционного директора больничного комплекса в Объединённых Арабских Эмиратах. В связи с чем он переехал с семьёй в Дубай.

Но после того, как разразилась эпидемия Covid-19, опасаясь передать инфекцию своей семье, он решил уйти на самоизоляцию. В поисках нового занятия, он вспомнил, что с детства увлекался выпечкой хлеба: «Мой папа всегда пёк хлеб в моём детстве. Единственное, что он не умел делать, это хрустящие французские багеты. И я подумал, а не спечь ли мне свой багет».

По словам Магнуса, ручной труд и ощутимый результат, который этот труд приносит, доставляют ему особенное удовольствие: «Я могу почувствовать, как тесто переходит из одной стадии в другую. Как будто оно работает вместе со мной. А через несколько часов появляются эти прекрасные багеты. Достав их из печи, ты чувствуешь их запах, хруст и вкус».

Вскоре Магнус начал угощать своим домашним хлебом соседей и друзей. И они быстро его оценили. Один из друзей назвал его «лучшим багетом в Дубае». Эта похвала только подстегнула Магнуса на поиск оптимального рецепта: Я изменил количество соли, сорт муки, температуру воды. Я менял всё, что только можно, чтобы оценить результат. Я пёк хлеб каждую ночь; где-то по 12-15 багетов в сутки.

Соседи начали угощать багетами Магнуса своих друзей и слух о необыкновенном хлебе прошёл по всему городу. К своему удивлению, семья Эрикссонов начала получать заказы. «Люди постоянно звонили и писали Магнусу в Инстраграм, — вспоминает его жена Мария. — И я поняла, что его хлеб пользуется большим спросом. И с этим нужно что-то делать».

В партнёрстве с KRUSH Brands пара основала фирму Viking Bageri. Люди оставляли заказы на два месяца вперёд. Тогда Магнус и Мария решили обзавестись пекарней и нанять персонал.

Испытав все возможные варианты изготовления теста, Магнус с учётом потребительского спроса остановился на четырёх рецептах багета. Но он готовит новый ассортимент хлебобулочных изделий. он также собирается расширять производство, в том числе за границы ОАЭ. По его словам, «в Дубае проживают выходцы из самых разных стран. Поэтому, если ваша продукция, нашла у них спрос, значит она обретет популярность в любом месте мира».