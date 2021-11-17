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Древние греки: наука и мудрость

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Древние греки: наука и мудрость
Авторское право  Άγαλμα του Ερμή
 Ирина Александрова
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Проследить, как достижения античной цивилизации повлияли на свовременный мир, посетителям предлагает Музей науки. Здесь собраны произведения искусства, позволяющие понять и оценить образ мышления древних ученых от Пифагора до Аристотеля.

Джейн Десборо, куратор выставки: "Это статуя бога Гермеса была поднята с морского дна в начале двадцатого века. Корабль, на котором находилась скульптура, затонул у острова Андикитира в начале первого века до нашей эры. Статуя в свое время была прекрасным товаром, который люди хотели купить. Как вы можете видеть, тело Гермеса подверглось сильной эрозии, но его лицо кажется идеальным, потому что оно было защищено илом в течение двух тысяч лет".

Перевозить такие крупные статуи могли только технически оснащенные суда, подчеркивает куратор.

Среди представленных на выставке скульптур - спортсмен, который умащивает себя маслами перед соревнованиями. Этот прекрасно сохранившийся шедевр поражает точностью пропорций.

Как отмечает куратор выставки Джейн Десборо, "для древних греков воплощением идеальной симметрии человеческого тела были спортсмены-победители, принимавшие участие в Панэллинских играх".

Один залов посвящен музыке. Она, как и другое настоящее искусство, считал Пифагор, имеет свою теорию, которую можно выразить в терминах математики. Выставка в лондонском Музее науки продлится до пятого июня следующего года.