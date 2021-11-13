Роль монтажа в кино: фестиваль в Салониках пригласил специалистов

62-й международный кинофестиваль в Салониках подходит к концу. В концепцию киносмотра в этом году заложено переосмыслении признанного шедевром классики фильма французского режиссера Жана Ренуара "Правила игры".

"Фестиваль вернулся в кинотеатры внутри помещений. Тем самым мы вновь получили возможность вместе смотреть кино и создавать коллективную память. Мы остановили свой выбор на картине Жана Ренуара "Правила игры", которая впервые была показана в 1939 году, незадолго до начала Второй мировой войны. Мы можем найти множество совпадений с этой эпохой. Мы тоже живем в конце одной эпохи и начале другой, которая во всем мире требует новых правил для новых игр", — говорит директор фестиваля Орестис Андреадакис.

Из Греции предает корреспондент Euronews Йоргос Митропулос: "В этом году фестиваль посвящен также технике монтажа. В Салоники приехали известные специалисты со всего мира, чтобы рассказать о своей работе. Таким образом на кинособытии отдают дань искусству, которое не заявляет о себе громко, но играет решающую роль в кино и на телевидении".

Один из приглашенных экспертов — Йоргос Мавропсаридис. В 2019 году он был номинирован на "Оскар" за работу в фильме "Фаворитка". Он сотрудничал с самыми авторитетными режиссерами Греции и кинематографистами их разных стран. Мои взаимоотношения с режиссерами фильмов очень важны, потому что мы пытаемся передать идею и чувства. Я первым делом представляю себе реакцию зрителя. Я думаю о том, что мы можем сделать, чтобы помочь зрителю составить для себя в единое цело то, что мы называем фильмом".

Рауль Мора работал над огромным количеством эпизодов телевизионных сериалов, видеоклипов и программ и является главным монтажеров мегахита платформы Netflix сериала "Бумажный дом". "Все монтажёры сериала много раз обсуждали роль нашей работы над этим сериалом. На самом деле мы не можем ее точно определит. Единственное, в чем мы уверены — монтаж играет ключевую роль, потому что в нем есть много параллельных действий, в результате чего монтаж становится очень важным", — говорит он.

Торжественная церемония вручения наград салоникского кинофорума состоится 14 ноября