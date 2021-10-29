Rendez-Vous: от Климта до Стендаля

Густав Климт - одно из крупнейших имен в европейском искусстве 20 века.

В Риме проходит выставка, посвященная жизни художника и, в частности, его продолжительным отношениям с Италией.

Особое внимание приковано к "Портрету женщины", картине, украденная 25 лет назад и лишь недавно случайно найденная. Это один из шедевров выставки, которая включает почти 50 работ австрийского мастера.

На сцене Парижской оперы - мировая премьера: адаптация романа Стендаля "Красное и черное", отдающая дань традиции классического балета.

Трехчасовое представление в трех действиях, с десятками танцоров на сцене, полноценный спектакль - исконно французский.

89-летний хореограф Пьер Лакотт поставил эту вечную классику на музыку Жюля Массне.

Прошло почти 100 лет с тех пор, как Иоганн Эрдманн Хуммель выставлялся на своей родине, в Германии. Этот художник середины XIX века практически исчез с радаров истории искусства.

Берлинская Старая национальная галерея совершает настоящее открытие, выставляя основные работы немецкого мастера, который считается предшественником модернизма в живописи.