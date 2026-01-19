Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В ЕС заявили, что не потерпят шантажа США. Для ответа Трампу у них есть новый инструмент

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас на фото в Брюсселе с министром иностранных дел Дании Вивиан Мотцфельдт и министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном. 19 января 2026 г.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас на фото в Брюсселе с министром иностранных дел Дании Вивиан Мотцфельдт и министром обороны Троэльсом Лундом Поульсеном. 19 января 2026 г.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2026 The AP. All rights reserved
By Una Hajdari
Опубликовано
Группа стран ЕС во главе с Францией поддержала использование против США Инструмента противодействия принуждению (Anti-Coercion Instrument). До сих пор его никогда не применяли на практике.

Все более враждебные высказывания Вашингтона в отношении Гренландии заставили столицы ЕС задуматься о том, чтобы опробовать в деле новинку - Инструмент противодействия принуждению (Anti-Coercion Instrument) , вступивший в силу в конце 2023 года. Он позволяет Европейскому Союзу отвечать на экономический шантаж со стороны стран, не входящих в ЕС.

Президент США Дональд Трамп, якобы удивленный тем, что ключевые европейские державы не согласились с его желанием "купить" или получить контроль над Гренландией, пообещал ввести с 1 февраля дополнительные 10-процентные тарифы на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании, а с июня - поднять их до 25 %. Новые пошлины дополнят существующий 15-процентный тариф ЕС, который Урсула фон дер Ляйен смогла согласовать в прошлом году на фоне угроз Вашингтона ударить по Европе 50-процентными ставками.

Министры финансов Германии и Франции уже заявили, что не допустят экономического шантажа со стороны США.В отличие от предыдущих тарифных угроз Трампа, которые имели форму спора о торговом дефиците, нынешние явно увязаны с политической повесткой. Такой сценарий Инструмент противодействия принуждению определяет как экономическое давление с целью принуждения к результату. Иными словами, ссорясь с одной из столиц ЕС, третья страна встречает сопротивление всего единого рынка.

Механизм в известном смысле схож со статьей 5 устава НАТО, гласящей, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех.

Но в отличие от НАТО, ЕС не зависит от членства в своих рядах США, а значит, действия против Вашингтона в рамках Инструмента противодействия принуждению не будут автоматически ставить под удар других партнеров Америки.

Как это работает?

Определяя сферу действия Инструмента противодействия принуждению закон прописывает порядок активизации жалобы и перехода к действию. Процесс может начаться либо с возбуждения дела Еврокомиссией по собственной инициативе, либо по запросу государства-члена.

Если факт принуждения подтвержден, то на первом этапе предлагается искать решения путем диалога. Экономические контрмеры рассматриваются только в крайнем случае - и с соблюдением необходимости и соразмерности. Они могут включать в себя введение тарифов, ограничения на импорт и экспорт, ограничения на торговлю услугами, а также сокращение доступа к банковским и финансовым рынкам.

В конечном итоге этот механизм позволяет Евросоюзу блокировать доступ "обидчику" к большей части единого рынка, игнорируя при этом существующие международные договоры.

