Boeing: первая забастовка за 16 лет

Рабочие двух заводов Boeing объявили забастовку, отклонив условия сделки, согласованной между профсоюзами и руководством компании

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Тысячи рабочих двух крупных заводов Boeing в США начали в пятницу первую за 16 лет забастовку, подавляющим большинством голосов (96%) отклонив предложения руководства.

Это стало еще одной проблемой для авиапроизводителя, чья репутация подорвана, и финансы находятся не в лучшем состоянии. Теперь компания столкнулась с остановкой производства.

Под руководством нового гендиректора Келли Ортберг Boeing надеялась, что повышение зарплаты на 25% за 4 года и обязательство инвестировать в регион Пьюджет-Саунд будет достаточным. Но рабочие сочли эит меры недостаточными. Они добивались повышения заработной платы на 40 процентов, а также отмеили , что даже цифра в 25 процентов завышена, поскольку новое соглашение исключает ежегодный бонус компании.

Другие спорные моменты включают в себя неспособность соглашения восстановить пенсию, а также обещание Boeing построить свой следующий самолет в районе Сиэтла, которое, по словам критиков, не дает никаких обещаний сверх четырехлетнего контракта.