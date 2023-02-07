Boeing сократит в 2023 году две тысячи сотрудников

Американская корпорация Boeing намерена в этом году сократить штат сотрудников на две тысячи человек, сообщает издание "Сиэттл Таймс" со ссылкой на старшего директора по коммуникациям Майка Фридмана.

Сокращение коснется в первую очередь финансового департамента и отдела кадров. Их функций в Boeing намерены передать на аутсорсинг индийской компании.

В корпорации объясняют сокращения "оптимизацией внутренних рабочих процессов".

Шестого февраля о сокращении персонала также объявила американская компьютерная компания Dell. В январе о планах уволить 10 тысяч сотрудников в 2023 году сообщила корпорация Microsoft.