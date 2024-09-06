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"Не только Volkswagen": Германии грозит сокращение тысяч рабочих мест

Ряд промышленных гигантов Германии подумывает о переносе производства в Азию.
Ряд промышленных гигантов Германии подумывает о переносе производства в Азию. Авторское право Donogh McCabe
Авторское право Donogh McCabe
By Надежда Дрямина
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Примеру автоконцерна Volkswagen могут последовать и другие крупные немецкие предприятия. Эксперты прогнозируют массовые сокращения рабочих мест в ближайшие годы.

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Новость о том, что автомобильный гигант Volkswagen рассматривает возможность закрыть несколько заводов у себя в Германии, усилила беспокойство экспертов по поводу состояния экономики страны.

Многие убеждены: кризис настиг не только отечественный автопром, немецким предприятиям самых разных отраслей нужны преобразования.

Марсель Фратцшер, президент Немецкого института экономических исследований (DIW):

"Германия очень сильно зависит от экспорта, от промышленности. Не только Volkswagen, но и многие другие предприятия упустили возможность преобразований. Что касается Volkswagen, компании не удалось перейти на электромобили. В этом плане она отстаёт. В прошлом она имела очень высокую прибыль, была очень успешной. Сегодня она, скажем так, страдает от похмелья. И это касается не только автомобильного сектора, но и машиностроения, фармацевтики, химической промышленности. С серьёзными проблемами сталкиваются многие компании".

BASF - крупнейший в мире производитель химической продукции, штаб-квартира которого находится в земле Рейнланд-Пфальц, - также подумывает о переносе производства в Азию и увольнении работников в Германии - на фоне резкого роста цен на энергоносители из-за войны в Украине и обременительной немецкой бюрократии.

Марсель Фратцшер, президент DIW:

"Самая большая проблема Германии не краткосрочная, а структурная, долгосрочная. Поэтому мы прогнозируем стагнацию, возможно, в течение ещё одного года, а затем постепенное восстановление. Так что это займёт некоторое время, к разочарованию бизнес-игроков и правительства. Но это правда. Это потребует поступательных действий и постоянного инвестирования в течение следующих пяти лет. И мы надеемся, что за этот период немецкая экономика справится с процессом перехода".

Сильнейшая экономика Европы всё ещё переживает рецессию. На будущий год прогнозы тоже пессимистичные.

Лив Страуд, корреспондент Euronews:

"В том время, как автопроизводители ЕС противодействуют постепенному отказу от двигателей внутреннего сгорания и переходу на электромобили до 2035 года, эксперты прогнозируют, что в ближайшие пару лет в различных секторах будут сокращены тысячи рабочих мест. Поскольку экономика Германии в значительной степени зависит от автомобильной промышленности, эти массовые увольнения могут привести к росту разочарований и сыграть на руку ультраправым. Это может сказаться на результатах парламентских выборов в следующем году".

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