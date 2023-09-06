Китайские электромобили завоёвывают Европу

By Euronews

КНР предлагает дешёвые, но хорошо оснащённые электромобили

На Мюнхенском автосалоне особое внимание приковано к китайским производителям: более 40% представленных на выставке фирм — именно из КНР. Европейские наблюдатели констатируют жёсткую конкуренцию со стороны Пекина, особенно в области электромобилей.

РЕКЛАМА

Европейские планы полностью отказаться через десять лет от двигателей внутреннего сгорания вряд ли будет возможно реализовать без самого активно участия китайцев.

Джеймс Эттвуд, редактор журнала Autocar magazine:

«В Китае очень быстро развивается рынок компактных автомобилей. Интересно, что в Европе по-прежнему ищут способы сделать электромобили дешевле. И машины небольших размеров — как раз один из таких способов».

Каждый второй электромобиль в мире ездит по китайским дорогам, и там больше половины таких машин — продукция отечественныхпроизводителей. Участники выставки признают, что уже сейчас китайские компании опережают конкурентов не только в ценах, но и по уровню технического оснащения, в том числе автоматизации и автономного управления.

Сюань Лю, вице-президент Deeproute.ai:

«Полосы движения, светофоры и множество другой информации можно хранить в памяти, но мы больше так уже не делаем. Мы просто используем свои сенсоры».

Многие китайские марки, представленные в Мюнхене, за пределами своей страны пока известны лишь специалистам. Но, по мнению экспертов, они прилагают все усилия для того, чтобы ситуация изменилась.