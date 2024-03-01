Инфляция в еврозоне замедлилась на фоне снижения цен на топливо

By Euronews

Инфляция в еврозоне в феврале замедлилась на фоне снижения цен на топливо, продолжив тенденцию последних месяцев

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Инфляция в еврозоне в феврале замедлилась с 2,8% до 2,6%, продолжив тенденцию к снижению с октября 2022 года, когда рост цен достиг пика почти в 11%.

Расходы на продукты питания, которые были основным источником беспокойства для семей, испытывающих трудности, снизились более чем на 1,5%. Однако потребовалось много месяцев, чтобы общее снижение инфляции стало заметно в супермаркетах по всей Европе.

Кроме того, значительно снизились цены на топливо, которые упали на 3,7%. Они резко выросли после вторжения России в Украину, так как Европа сильно зависела от российской нефти и газа. Теперь, когда европейские страны получили новые источники топлива, цены, наконец, начали снижаться.

Европейский центробанк не может не радовать и падение базовой инфляции, без учета волатильных расходов на продукты питания и топливо. Этот показатель, который более точно отражает инфляционное давление на экономику, снизился с 3,3% до 3,1%.