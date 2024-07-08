Курс евро падает: рынки регируют на результаты выборов во Франции

С победой левых, в отсутствие поддержки в парламенте, Макрону, вероятно, придётся свернуть свои рыночные реформы. Воплощения в жизнь этого сценария опасаются инвесторы.

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После того, как социологические службы опубликовали данные экзитполов по внеочередным выборам во Франции, курс европейской валюты начал снижаться. Он потерял 0,3% на азиатских рынках по сравнению. По данным Bloomberg, на торгах Австралийской фондовой биржи за 1 евро предлагают 1,0807 долларов.

Вероятная победа альянса "Новый народный фронт" стала неожиданностью, к чему рынки особенно чувствительны. Неопределённая ситуация рискует повысить их волатильность уже в ближайшее время.

С одной стороны, инвесторы вздохнули с облегчением, узнав, что ультраправое "Национальное объединение" занимает лишь третье место после победы в первом туре. С другой стороны, успех левых сил может поставить под угрозу рыночные реформы, проводимые президентом Макроном.

Политический тупик, в котором страна, по всей видимости, окажется по итогам этих выборов, может положить конец попыткам покрыть госдолг Франции, который в 2023 году составлял 110,6% от ВВП.

Согласно опросу Ipsos, коалиция "Новый народный фронт" получила от 177 до 192 мест в Национальном собрании из 577 возможных. Альянс пропрезидентских центристских сил "Вместе" достаётся от 152 до 158 мест, что можно назвать поражением для Эммануэля Макрона.

Ультраправое "Нацобъединение" и её союзники получат от 138 до 145 мест по итогам воскресного голосования (после выборов 2022 года партия Ле Пен имела 89 мандатов).

"Похоже, что партии, выступающие против ультраправых, действительно получили большую поддержку", - сказал Саймон Харви, глава отдела валютного анализа Monex Europe, цитируемый агентством Reuters. "Но, по сути, с точки зрения рынка, разницы в результатах нет. Когда дело доходит до законодательных возможностей Франции, действительно возникает вакуум".

Отставка Атталя с поста главы правительства, означает, что Францию ждёт период "сожительства" (или "сосуществования") президента и премьера от разных, противоборстующих политических сил. Это может привести страну в законодательный тупик.

Кроме того, в "Новый народный фронт" входят партии, известные своей осторожностью в вопросах налогообложения. Ещё летом лидер альянса Жан-Люк Меланшон заявлял, что нацелен на отмену пенсионной реформы Макрона и повышении минимальной заработной платы во Франции. Группа также хочет увеличить зарплату государственным служащим на 10%, жилищные субсидии на столько же и расширить штат учителей и медицинских работников.

Такие меры требуют увеличения госрасходов, по оценкам, на 150 миллиардов евро. Партия утверждает, что финансирование возможно за счёт повышения налогов для людей с высоким уровнем достатка.

В марте в мировые СМИ публиковали информацию о 5,5%-дефиците французского бюджета в 2023 году, что значительно выше целевого показателя правительства - в 4,9% ВВП.

Власти пообещали понизить его до 3% к 2027 году, что соответствует экономическим стандартам ЕС. Александра Уизиль, представитель "Нового народного фронта", заявила перед воскресным голосованием, что её партия не намерена увеличивать дефицит бюджета. "Мы не будем его сокращать", - тем не менее добавила она.