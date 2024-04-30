Во всем мире прилагаются активные усилия по защите природы. Японским компаниям в этом помогает международная структура, которая стремится перенаправить финансовые потоки на сохранение природы.

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В этом выпуске программы "Green Japan" репортер Euronews Дэймон Эмблинг посетит виноградник и винодельню Château Mercian Mariko, чтобы узнать, как строится бизнес, ориентированный на защиту природы.

На месте виноградника раньше было заброшенное поле. Управляющий винодельни расскажет, как восстановились луга и растения, создав естественную среду обитания для насекомых, в том числе для некоторых исчезающих видов.

Дэймон также узнает, как бизнес использует принцип циркулярной экономики, компостируя виноградную мезгу и превращая обрезанные ветви лозы в древесный уголь "биочар".

Компания Kirin Holdings, владеющая виноградником и винодельней, стала одной из 80 первых компаний в Японии, принявших глобальную систему, созданную Целевой группой по раскрытию финансовой информации, связанной с природой (TNFD).

Она призывает предприятия оценивать, сообщать и принимать меры в отношении рисков и воздействий, связанных с природой. Общая цель — получить больше данных для компаний и инвесторов, чтобы перенаправить глобальный капитал для сохранения природы.

Специалист по охране окружающей среды компании Kirin Holdings подчеркивает важность водных ресурсов и природного капитала для виноградников и винодельческих предприятий в рамках TNFD.

В Токио Дэймон также узнает от члена целевой группы TNFD о том, как международные компании должны поддерживать другие предприятия в поисках путей защиты природы. Профессор из Токио расскажет, что создание возможностей для компаний, ориентированных на защиту природы, — ключ к изменению глобальной экономической системы.