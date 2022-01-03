Почти две трети новых машин, купленных в Норвегии в 2021, - электрические. Это самый высокий процентный показатель продаж электромобилей в мире. Для сравнения, во Франции эта цифра за тот же период составляет всего 9,8%, что соответствует среднеевропейскому уровню.

По данным Совета по информации о дорожном движении (OFV), в прошлом году 64,5% норвежских покупателей отдали предпочтение автомобилям с аккумуляторными батареями. В 2020 году эта цифра составила 54,3%.

Самым популярным брендом стала Tesla. Благодаря модели Model 3 американская компания заняла 11,6% норвежского авторынка, опередив немецкую Volkswagen и японскую Toyota. Всего в прошлом году в Норвегии было продано 176 276 новых автомобилей, включая 113 715 электромобилей.

"Мало кто ожидал, что 2021 год станет рекордным годом по продажам новых автомобилей в Норвегии, и ни в одной другой стране не наблюдается такого роста продаж электромобилей", - сказал директор OFV Эйвинд Солберг Торсен.

"К марту на норвежских дорогах будет полмиллиона электромобилей. Это примерно 20% от 2,8 млн. индивидуальных транспортных средств в стране", - добавил он.

Ожидается, что с 2025 года все новые автомобили в Норвегии будут либо электрическими, либо водородными.

Норвежская ассоциация электромобилей ожидает, что в 2022 году доля рынка автомобилей с нулевым уровнем выбросов превысит 80%. "Впервые "полностью электрическая" марка доминирует в списке продаж новых автомобилей", - отметила в своем заявлении генеральный секретарь ассоциации Кристина Бу.

В отличие от дизельных или бензиновых автомобилей, электромобили в Норвегии пока практически не облагаются налогами, что делает их покупку сравнительно недорогой. Электромашины пользуются и рядом других преимуществ, хотя с некоторых пор власти запретили им бесплатный проезд по центру города и возможность пользоваться полосами для общественного транспорта.

Новое левоцентристское правительство Норвегии, пришедшее к власти в прошлом году, также планирует обложить дополнительным налогом модели дороже 600 тыс. крон (60 тыс. евро).