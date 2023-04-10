Илон Маск откроет второй "мегазавод" в Китае

Tesla расширяет присутствие в Китае: компания Илона Маска до конца года запустит строительство нового завода по производству аккумуляторов в Шанхае.

Как ожидается, модульные батареи там начнут изготавливать во втором квартале 2024 года. Объёмы продукции должны составить 10 тысяч комплексов Megapack ежегодно.

Согласно Tesla, каждая из таких систем мощностью до 3 мегаватт-часов способна обеспечивать энергией 3 600 домов в течение часа.

Первая производственная площадка Tesla в Шанхае была создана ещё до пандемии. Несмотря на напряжённость в отношениях Пекина и Вашингтона, американский миллиардер признал, что китайский рынок является стратегическим для его бизнеса.

В прошлом году на шанхайском заводе в Шанхае выпустили более 700 тысяч электромобилей– 52% всего мирового производства.