Представители крупнейших компаний, городов и финансовых учреждений обсудили финансирование экологического перехода в рамках CDP Awards Europe 2024.

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26 марта на церемонии награждения в Париже CDP отметила наиболее амбициозных экономических игроков, прокладывающих путь к более экологичному будущему на континенте.

CDP (The Carbon Disclosure Project/Проект углеродной отчёности) представляет собой некоммерческую организацию, в ведении которой находится система раскрытия информации об окружающей природной среде. В Европе расположены семь из двенадцати компаний мира, вошедших в рейтинг CDP категории «А» по показателям изменения климата, лесов и безопасности водных ресурсов. В их числе: Beiersdorf, Danone, Kering, Lenzig, L'Oréal, MM Group и Miquel y Costas.

В 2023 году более 24 тысяч компаний, городов и стран предоставили CDP данные о состоянии окружающей природной среды, включая данные компаний, зарегистрированных на бирже и обеспечивающих две трети мировой рыночной капитализации.

«CDP стимулирует нас предпринимать максимум усилий, поскольку критерии очень прозрачны и строги. Ежегодно мы сравниваем себя с другими конкурентами, и это кардинально изменило наш подход к устойчивому развитию в Beiersdorf», — сказал Винсент Уорнери, генеральный директор компании, лидирующей в сфере производства косметической продукции. CDP призывает экономических игроков не только сокращать собственные выбросы, но и использовать свой капитал и закупочные возможности для стимулирования изменений. Весомая часть выбросов CO2 многих компаний относится к «сфере 3». Это означает, что они являются косвенными и их объём можно сократить путём преобразования цепочки создания стоимости.

«На сферу 3 приходится около 80 % наших выбросов. У нас более 10 тысяч поставщиков, и мы должны мотивировать их к сокращению выбросов», — говорит Хельмут Фриден, вице-президент по корпоративному устойчивому развитию компании Symrise, входящей в рейтинг CDP категории «A» и являющейся европейским лидером в области производства парфюмерной продукции.

«Переводите деньги»

В этом году мероприятие, организованное CDP, прошло под лозунгом «Переводите деньги». Несмотря на то, что достижение цели в рамках стратегии чистого нуля могут потребоваться ежегодные инвестиции в размере 4 трлн долларов США (3,7 трлневро) в течение следующих 30 лет, 70% европейских компаний тратят на этот переход менее четверти своих капитальных затрат, говорится в совместном отчёте CDP и Oliver Wyman, обнародованном на мероприятии.

«Компании сталкиваются с трудностями при необходимости доступа к капиталу, но инвесторы говорят, что «зелёные» бизнес-модели ещё не достигли стадии масштабирования. Поэтому нам необходимо найти выход из этого «зелёного» тупика», — отметил в беседе с Euronews Максфилд Вайс, исполнительный директор CDP в Европе.

Города также стремятся инвестировать в инфраструктуру, благоприятную для климата. Финский город Турку, входящий в рейтинг городов CDP категории «А», надеется достичь углеродной нейтральности в 2029 году к своему 800-летнему юбилею.

«Города нуждаются в более доступном и гибком финансировании. В настоящее время финансирование носит крайне фрагментарный характер», — подчеркнула в беседе с Euronews Минна Арве, мэр города Турку. «Другая проблема заключается в том, что финансирование, как правило, предназначено для пилотных проектов, и его нельзя масштабировать. Нам также нужна поддержка в виде масштабных инвестиций». Финский город получил поддержку Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для финансирования некоторых из своих проектов. Центральные банки и банки развития играют важнейшую роль в обеспечении долгосрочной экономической стабильности этого переходного периода, полагают в CDP.

Мичико Суга, представитель европейского офиса Азиатского банка развития (АБР), заявила, что только в инфраструктурный сектор Азии необходимо ежегодно вкладывать около 200 млрд долларов США (185 млрдевро) только для финансирования климатических изменений.

Государственный сектор не способен финансировать всё это в одиночку», — отметила Суга. «Частный сектор подключится к инициативе только в том случае, если станет понятно, что инвестиции в климат и природу более выгодны, нежели бездействие. Поэтому нам необходимо снизить риски и создать благоприятные условия для участия частного сектора».

Пересмотр бизнес-моделей

Ряд производителей, присутствовавших на мероприятии, заявили, что экономика наших стран недостаточно благоприятна для «зелёных» инвестиций. Несколько участников призвали к увеличению инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии. Представитель немецкого сталелитейного гиганта Thyssenkrupp заявила Euronews, что успех работы строящегося завода по производству водородной стали будет зависеть от возможности построения правильной сети.

«Нам понадобится много «зелёной» электроэнергии, и мы не сможем обеспечить её самостоятельно», - говорит Илзе Хенне, член правления компании Thyssenkrupp. «Мы нуждаемся в том, чтобы энергетические компании больше инвестировали в производство «зелёной» энергии, чтобы мы могли получить «зелёный» водород и начать производство «зелёной» стали».

В CDP утверждают, что компаниям, финансовым учреждениям, городам и регулирующим органам также необходим доступ к высококачественным данным о негативном влиянии на климат для перераспределения финансовых потоков и удержания порога в 1,5 °C, согласованного в рамках Парижского соглашения 2015 года. Организация работает над согласованием экологических данных с целью обеспечения их сопоставимости и применимости.

«Когда речь идёт о финансовых услугах, о доступе к капиталу, мы видим, что инвесторы всё чаще задаются вопросом, какие данные им необходимы для принятия рискованных решений. Раскрытие данных — это не просто приятная необходимость, скорее это обязательное условие», — говорит Шерри Мадера, генеральный директор CDP.