Как Япония использует свой опыт для восстановления Украины?

Восстановление и реконструкция стали частью ДНК Японии. Сегодня страна помогает охваченной войной Украине по ряду направлений, включая: утилизацию мусора, возведение инфраструктуры, гуманитарную помощь.

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В преддверии второй годовщины вторжения Москвы в Украину репортёр Euronews Чинция Рицци отправилась в Токио, чтобы больше узнать о том, как Япония поддерживает охваченную войной страну. Это происходит в тот момент, когда азиатская страна готовится к японско-украинской конференции по содействию восстановления экономики.

Несмотря на то, что после Второй мировой войны страна осталась практически ни с чем, Япония быстро восстановилась, а рекордный период экономического роста получил название «Японское экономическое чудо». С тех пор опыт в различных областях помогает Японии быстро реагировать на крупные катастрофы.

В настоящее время страна использует свои ноу-хау, чтобы помочь Украине, и в этом выпуске Focus мы рассмотрим некоторые из таких случаев. Начнём с проекта по утилизации мусора, который реализует Японское агентство международного сотрудничества. Затем мы посмотрим на частные компании, занимающиеся строительством инфраструктуры, к примеру, моста, соединяющего юго-запад Украины с Румынией, с целью расширения связей между Украиной и ЕС.

Гуманитарная помощь играет важную роль в японской миссии помощи, а такие стартапы, как Instalimb, делятся своими знаниями с украинцами, помогая изготавливать протезы. Более 2500 украинцев, которым пришлось бежать из своей страны, теперь поселились в Японии. Этот шаг финансируется правительством и некоммерческими организациями, такими как Nippon Foundation.