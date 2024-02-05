Где в Европе люди свободнее распоряжаются своими деньгами?

Значительные различия в уровне располагаемых доходов по всей Европе подчеркивают масштабы неравенства на континенте.

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Две трети самых благополучных стран мира находятся в Европе, согласно индексу процветания Института Legatum за 2023 год, однако доходы распределены неравномерно среди населения континента.

Средний доход домохозяйств, которым они действительно располагают и могут тратить или откладывать, значительно различается не только между странами-членами ЕС, но и другими европейскими странами.

По всей видимости, существует чёткий географический разрыв: самый высокий уровень медианного располагаемого дохода зафиксирован в западных и скандинавских странах, в то время как в большинстве государств Южной и Восточной Европы он ниже.

Доступ к товарам и услугам в стране во многом зависит от распределения доходов, которое сильно варьируется, что приводит к неравенству.

Точное сравнение уровней располагаемого дохода за вычетом регулярных платежей в разных странах затруднено из-за разнице в ценах и различий в налоговых режимах.

Однако один из способов измерить эти различия – посмотреть на медианный эквивалентный располагаемый доход на одного жителя по стандарту покупательной способности (СПС) в каждой стране, который даёт представление об уровне жизни.

Располагаемый доход – это деньги, которые домохозяйства имеют возможность тратить по своему усмотрению или откладывать после уплаты налогов и других обязательных платежей, согласно определению Евростата, статистического ведомства ЕС. Этот доход "эквивалентизируется", то есть корректируется с учётом размера и состава домохозяйства, чтобы сделать его сопоставимым с другими.

Ещё раз: СПС помогает делать цены в разных странах сопоставимыми. Это своего рода искусственная валюта, которая устраняет различия в уровне цен, делая так, что на одну единицу теоретически можно купить одинаковое количество товаров и услуг в каждой стране.

С учётом этого, в каких странах Европы самый высокий и самый низкий располагаемый доход? И насколько распространено неравенство доходов?

В 2022 году медианный располагаемый доход на одного жителя ЕС варьировался от 9 671 СПС в Болгарии до 33 214 СПС в Люксембурге. Средний показатель по ЕС составил 18 706 СПС на одного жителя.

Если включить страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и страны-кандидаты в члены ЕС, то за Люксембургом следуют Норвегия (27 090 СПС) и Швейцария (26 389 СПС). В Нидерландах и Австрии этот показатель немного превышал 25 000 СПС.

Скандинавские страны превышают средний показатель по ЕС

Медианный располагаемый доход на одного жителя был выше среднего по ЕС в пяти странах Северной Европы.

Норвегия заняла второе место, но ни одна из остальных стран региона не попала в первую пятёрку.

Финляндия (20 941 СПС) заняла 10-е место, а Швеция (20 573 СПС) – 13-я из 35 стран, вошедших в список.

Исландия и Дания заняли 7-е и 8-е места соответственно.

Разброс между странами "большой четвёрки"

Если рассматривать четыре государства ЕС с самым большим населением, то медианный располагаемый доход был выше среднего по ЕС в Германии (23 197 СПС) и Франции (20 575 СПС), в то время как в Италии (18 472 СПС) и Испании (17 254 СПС) показатели были скромнее.

Хорватия, последняя страна, вступившая в ЕС, имела более высокий медианный располагаемый доход, чем шесть стран Евросоюза.

Как видно на карте выше, страны Западной и Северной Европы демонстрируют самый высокий уровень медианного располагаемого дохода, в то время как большинство южных и восточных государств – более низкий.

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Самые низкие доходы в странах-кандидатах

Самые низкие медианные располагаемые доходы в списке отмечались в странах-кандидатах на вступление в ЕС.

На последнем месте оказалась Албания (4 385 СПС), за ней следуют Северная Македония (5 988 СПС) и Турция (6 210 СПС).

Неравенство доходов углубляется

Если рассматривать доходы в евро, а не в СПС, то уровень неравенства доходов в Европе выглядит особенно разительным.

Диапазон медианного располагаемого дохода на одного жителя варьируется от 5 378 евро в Болгарии до 45 310 евро в Люксембурге в странах ЕС в 2022 году. Медианный располагаемый доход в целом по ЕС составил 19 083 евро.

Этот показатель превышал 35 000 евро в пяти странах, а именно в Швейцарии (44 753 евро), Исландии (39 918 евро), Норвегии (39 206 евро) и Великобритании (37 934 евро), а также в Люксембурге.

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В Германии он составил 25 000 евро, а во Франции – 23 053 евро.

Неудивительно, что медианный располагаемый доход в пересчёте на евро был значительно ниже в странах-кандидатах на вступление в ЕС: 3 000 евро в Албании, Турции и Северной Македонии.

Как изменилась ситуация за последние пять лет?

За последние пять лет несколько стран значительно увеличили свой медианный располагаемый доход на одного жителя в евро, если смотреть на процентное увеличение.

В период с 2017 по 2022 год он вырос более чем на 40% в девяти странах-членах ЕС и двух странах-кандидатах на членство, или по последним имеющимся данным за последние пять лет. В целом по ЕС прирост составил 17%.

Наибольший рост зафиксирован в Румынии – 101%, за ней следуют Сербия (68%) и Литва (66%).

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В странах, где медианный располагаемый доход был выше, чем в среднем по ЕС, процентное изменение было очень незначительным: 1% в Швейцарии, 2% в Норвегии и 5% во Франции и Швеции.

Медианный располагаемый доход снизился только в Турции

Турция была единственной страной, в которой медианный располагаемый доход упал на 27% или на 1 000 евро.

Если рассматривать изменения в евро, а не в процентах, то наибольший рост зафиксирован в Люксембурге (8 995 евро), за которым следуют Ирландия (6 181 евро) и Нидерланды (5 976 евро).

Среднее увеличение в ЕС составило 2 802 евро, в то время как в Германии оно выросло на 3 080 евро, а во Франции – на 1 093 евро.