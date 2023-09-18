Киев угрожает подать в суд на три европейские столицы

Украина угрожает подать иск во Всемирную торговую организацию на Польшу, Венгрию и Словакию за их отказ выполнить пятничное решение Еврокомиссии об отмене запрета на ввоз украинского зерна.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил , что ограничительные меры против её сельскохозяйственного экспорта со стороны Евросоюза отменяются. Но теперь страна угрожает подать иск во Всемирную торговую организацию на Польшу, Венгрию и Словакию за их отказ выполнить пятничное решение Еврокомиссии об отмене временного запрета на ввоз украинского зерна.

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В понедельник этот вопрос был в центре внимания встречи министров сельского хозяйства ЕС. По мнению представителя Парижа Марка Фено, выход трёх столиц из подчинения Брюсселя угрожает самим основам европейского проекта:

«Мы сожалеем о ряде односторонних мер, которые были приняты странами, граничащими с Украиной, к тому же не первый раз. Это подрывает единый общий рынок Евросоюза и поэтому вызывает очень серьезные вопросы. Мне кажется, что у нас не может быть солидарности без единства. А чтобы иметь единство, мы также должны проявлять солидарность».

В 2022 году, чтобы поддержать украинскую экономику, страдающую от войны с Россией, Еврокомиссия решила отменить таможенные пошлины на украинское зерно. Тем самым был облегчён продовольственный экспорт в Африку и на Ближний Восток. Однако в соседних с Украиной странах-членах ЕС накопились излишки хлеба, что привело к падению цен на местных рынках. Недовольство фермеров может повлиять на всеобщие выборы в Польше 15 октября. 15 сентября Брюссель не стал продлевать запрет, а Будапешт, Варшава и Братислава решили в одностороннем порядке ввести эмбарго на украинское зерно.

Немецкий министр Джем Оздемир отметил, что для транспортировки этого продовольствия через ЕС имеются альтернативные маршруты:

"Позиция Еврокомиссии предельно ясна. Эти защитные меры не будут продлеваться, в них вообще нет необходимости. Потому что, по нашей информации, наши рынки хорошо поглощают украинское зерно. Но его надо везти дальше - в страны, где существует острая необходимость в продовольствии. Поэтому Еврокомиссия придаёт большое значение наземным "Маршрутам солидарности". Так что я не вижу причин для принятия односторонних мер».

Значительная часть этого транзита уже осуществляется через Румынию. Ранее, заявив о солидарности с Украиной, решение отменить эмбарго приняла и Болгария. В попытке разрядить напряженность Брюссель просит Киев предотвратить неконтролируемый выброс зерна на рынок, чтобы не дестабилизировать соседние столицы. Между тем венгерские фермеры в воскресенье провели демонстрацию с требованием сохранить ограничения на продукцию из Украины.