Хождение по мукам Boeing: в Airbus потирают руки

By Piero Cingari

Год у Airbus начинается с рекордного роста акций, в то время как репутации главного конкурента европейцев нанесён катастрофический урон из-за инцидента с оторвавшейся дверью.

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Средневековое латинское изречение mors tua vita mea ("твоя смерть – моя жизнь") находит глубокий отклик в продолжающейся борьбе за первенство в авиастроительной дуополии.

9 января французский гигант Airbus SE вышел на невиданные рубежи: акции компании достигли исторического максимума в €145. Это выдающееся достижение последовало за резким падением акций Boeing на 8% всего за день до этого, что стало самым значительным падением акций американской корпорации с октября 2022 года.

В то время как Airbus стремится к небывалым высотам на фондовом рынке, его извечный американский конкурент Boeing столкнулся с серьёзными проблемами с безопасностью, что вредит его репутации.

Стоимость акций Airbus достигла небывалых высот

Boeing в зоне турбулентности

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что приостанавливает полёты 171 самолёта Boeing 737 MAX 9 всех американских авиакомпаний после тревожного инцидента с фюзеляжем в небе над Портлендом. 5 января в результате взрывной разгерметизации салона у лайнера компании Alaska Airlines отвалилась часть корпуса, включая иллюминатор. Самолёт благополучно приземлился, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Решение FAA подхватили и европейские регуляторы, что усилило давление на Boeing. Аварийная посадка в Калифорнии на прошлой неделе напоминает авиакатастрофы в Индонезии (2018) и Эфиопии (2019) с большим числом жертв.

Тогда 737 MAX был снят с эксплуатации по всему миру, в обоих случаях причиной катастрофы стало действие системы управления полётом MCAS.

На этой неделе эксперты Bank of America выпустили аналитическую заметку, в которой признают, что обеспокоены накопившимися проблемами вокруг самолёта, которые, по их мнению, могут подорвать доверие общественности к 737 MAX и потенциально повредить продажам.

"Любые проблемы с контролем качества создают риск для графика производства и поставок", – отмечается в отдельном заявлении Goldman Sachs.

Главный исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири отметил, что Boeing "необходимо значительно улучшить контроль качества" в своём стремлении наверстать отставание в производстве.

"Самолёт 737 хорош, но никому не нужны такие краткосрочные проблемы с репутацией", – сказал О'Лири в интервью Financial Times. Он также выразил обеспокоенность тем, что из-за инцидента пострадают трафик и прибыль его авиакомпании. Ryanair, крупный клиент Boeing и ведущая европейская авиакомпания по количеству пассажиров, использует в своем магистральном парке исключительно самолёты Boeing 737.

Акции Boeing стремительно падают после ряда инцидентов

Триумф Airbus: новые контракты и расширение горизонтов

По сообщениям инсайдеров отрасли, которые в понедельник приводит агентство Reuters, Airbus в шаге от заключения крупного контракта с Delta Air Lines, одним из основных американских авиаперевозчиков. Соглашение может включать поставки десятков самолётов, в том числе дополнительные модели A350-1000, и призвано сыграть ключевую роль в стратегических усилиях Airbus по расширению бизнеса, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Официальное объявление о сделке, которое с нетерпением ожидается, может появиться уже в эту пятницу.

Ещё одним триумфом для Airbus стало то, что компания недавно получила заказ от тайваньской авиакомпании EVA Air. Он касается 18 дальнемагистральных самолётов A350-1000 и 15 однопроходных самолётов A321neo, о чем было объявлено в пресс-релизе во вторник.

В настоящее время рыночная капитализация Boeing составляет 126 млрд евро, в то время как Airbus оценивается в 113 млрд евро. За последний год выручка Boeing составила 71,6 миллиарда евро, превысив выручку Airbus в 63,2 миллиарда евро.

Тем не менее, в ближайшие недели ситуация может измениться в пользу Airbus, так как репутация Boeing может сильно пострадать из-за последних событий.

Сейчас всё внимание приковано к дате 31 января, когда Boeing должен представить результаты за четвёртый квартал 2023 года. Руководство компании, вероятно, предоставит дополнительные сведения об экономических проблемах и потенциальных неудачах, с которыми Boeing может столкнуться после портлендского инцидента.

Airbus представит свои результаты 15 февраля.