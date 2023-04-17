Airbus и Air France оправданы по делу о катастрофе AF447

Euronews

Суд в Париже оправдал компании Air France и Airbus по делу о непредумышленном убийстве. Речь идёт о катастрофе французского рейса AF447. 1 июня 2009 года летевший из Бразилии во Францию «Аэробус» упал в океан, трагедия унесла жизни 228 человек — всех находившихся на борту.

Вердикт вынесен после 13-летних разбирательств. Адвокаты компаний ещё в последний день слушаний назвали оправдательный приговор «по-человечески тяжёлым, но технически и юридически обоснованным».

Таким образом, суд согласился с выводами комиссии, расследовавшей причины трагедии. Официальные выводы следствия, опубликованные в 2012 году, фактически возложили вину на экипаж французского лайнера, который не сумел адекватно среагировать на отказ оборудования и чьи действия превратили нештатную ситуацию в катастрофу.

Тем не менее, и после этого «Эрбас» обвиняли в том, что оборудование их самолёта просто не дало экипажу необходимой информации, а авиакомпанию обвиняли в ненадлежащей подготовке пилотов.