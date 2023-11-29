"Фрукты не по карману!": в ЕС снижается инфляция, но покупатели этого не видят

Европейцы два года живут с постоянно дорожающими продуктами и услугами, однако сейчас наметилась тенденция к стабилизации ситуации. Об этом свидетельствует статистика, отзывы экспертов, но люди пока не чувствуют перемен.

В последние 12 месяцев европейцы были ошеломлены последствиями инфляции. Положе, что тучи рассеиваются, инфляция опустилась ниже 3%, но темпы роста выглядят крайне неустойчивыми.

Чувствуют ли предприятия и потребители снижение цен? Как будет идти экономический рост в ближайшие месяцы? Мы отправились в Бельгию, чтобы узнать об этом больше.

Все дорого!

В этой стране годовая инфляция - одна из самых низких в еврозоне. В последние месяцы цены на энергоносители, транспорт и некоторые товары стабилизировались. Но покупатели магазинчика фруктов и овощей в Брюсселе не видят положительной динамики. "Цены на фрукты и овощи выросли примерно на 30%, особенно на такие популярные наименования, как бананы, грибы и помидоры, - говорит менеджер магазина. - Раньше фрукты и овощи были доступны каждому. Сегодня из-за подъема цен покупательская база значительно сократилась".

В 2023 году цены на продукты в Европе продолжили расти. Всего же за два года яйца подорожали на 37 %, картофель - на 53 %, а оливковое масло - на 75 %. Правда, в последние месяцы рост цен замедлился. Стоит ли ждать скорой стабилизации? Мы спросили об этом еврокомиссара Паоло Джентилони. "По нашим оценкам, рост зарплат догонит инфляцию, - уверен Джентилони, - и, конечно, это поможет подстегнуть покупательную способность. Она увеличит потребление, а это - необходимое условие для возобновления роста. Так что мы с умеренным оптимизмом смотрим в 2024 год".

Будет ли инфляция снижаться и дальше? "Это во многом зависит от того, что произойдет с ценами на энергоносители, - отмечает Джентилон. - Сейчас снижение идет медленнее".

Все дело в энергии

Вопросы энергоснабжения волнуют и крупные промышленные предприятия. Многонациональная группа Etex, расположенная в Бельгии, производит строительные материалы, что энергозатратно. "Все, что связано с сокращением энергопотребления, имеет для нас огромное значение, - отмечает Бернар Дельво, генеральный директор Etex. - На наших 160 заводах мы будем снижать внутреннее потребление - в том числе и за счет инвестиций в более эффективные технологии".

В еврозоне годовая инфляция на энергоносители резко снизилась - с +41,5 % на конец 2022 года до -11,2 % на конец 2023 года. Однако Еtex столкнулась с ростом затрат и снижением спроса из-за повышения процентных ставок. "Энергия в Европе в два-три раза дороже, чем два года назад, намного дороже, чем в США, Китае, Северной Африке, - отмечает Дельво. - Так почему бы не производить в этих странах? И зарплаты здесь на фоне инфляции выше. Производство в Европе становится все более и более дорогим".

Поскольку тарифы энергоносители падают, можем ли мы ожидать более конкурентоспособных цен в ближайшее время? "Цены на энергоносители зависят от целого ряда факторов, и все они весьма неопределенны, - говорит Адель Эль Гаммаль, профессор энергетической геополитики. - Европа по-прежнему зависит от снабжения по трубопроводам и СПГ из России. Так что полный сбой в этом секторе может снова оказать давление на рынки. И, конечно же, кризис на Ближнем Востоке. Ясно, что расширение конфликта, например, более активная интеграция в него Ирана или Саудовской Аравии могут полностью расшатать ситуацию".

Адель также напоминает, что, по данным Международного валютного фонда, почти половина показателя инфляции последних двух лет обусловлено увеличением маржи крупных компаний, которые сыграли на росте цен.

Сегодня здесь ожидается тонкая корректировка. "Вернуться к инфляции ниже 2% очень сложно, - предупреждает Эль Гаммаль, - нужно постараться удержать инфляцию на приемлемом уровне и при этом не впасть в рецессию. Очевидно, что здесь мы сталкиваемся с угрозой возможной стагфляции , это означает низкий экономический рост или спад при высокой инфляции. К сожалению, с этим риском мы столкнемся в ближайшее время".

А что думает по этому поводу комиссар Паоло Джентилони? "В этом году рост близок к нулю, - отмечает он, - но в следующем мы прогнозируем небольшое восстановление, которое основывается, прежде всего, на увеличении частного потребления, а также на лучших условиях для международной торговли. Если прогнозы подтвердятся, то нам удастся избежать рецессии и получить то, что мы называем "мягкой посадкой", несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. Это само по себе будет большим достижением".