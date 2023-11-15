Германия: почему сокращается строительство жилья?

By Indrabati Lahiri

Немецкое домостроение испытывает давление из-за задержек и отмены новых заказов, а также роста стоимости материалов

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В последнее время сектор жилищного строительства в Германии переживает спад: новые заказы поступают значительно реже, а существующие отменяются гораздо чаще.

По данным института IFO, в октябре около 22% немецких компаний столкнулись с проблемой отмены заказов, в сравнении с 21,4% в сентябре. В то же время 48,7% компаний также отметили отсутствие новых заказов в октябре. В сентябре этот показатель составил 46,6%.

Кроме того, в октябре 2023 года объем новых заказов сократился двадцатый месяц подряд.

Индекс PMI для строительной отрасли Германии HCOB в октябре упал до более чем трехлетнего минимума, составив 38,3 против 39,3 в сентябре. Этому способствовало самое быстрое с 1999 года сокращение объемов строительства жилья в Германии.

После получения новых данных амбициозная цель канцлера Германии Олафа Шольца по строительству 400 тыс. новых домов в год выглядит еще более рискованной.

Доктор Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe), руководитель отдела исследований Центра IFO, отмечает: "Ситуация постоянно ухудшается, все больше проектов терпят неудачу из-за повышения процентных ставок и роста цен на строительство".

Стоимость сырья и нехватка квалифицированных рабочих

По данным Европейской федерации строительной индустрии, в 2023 году в Германии 81% компаний также угрожает рост цен на материалы и энергоносители.

Кроме того, 67% компаний отметили нехватку квалифицированных рабочих, а 58% - низкий общий спрос.

Тенденция роста, наблюдавшаяся в строительном секторе Германии в 2020 и 2021 годах, резко оборвалась в 2022 году.

Большинство крупнейших центральных банков, таких как Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и Банк Англии, последовательно повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией.

Это особенно сильно ударило по немецкому домостроению, приведя к быстрому росту процентных ставок по ипотечным кредитам на строительство в 2022 г. с 1,4 до 3,5%, особенно для контрактов сроком более 10 лет.

Рост цен на строительные материалы был вызван также резким увеличением цен на сырье после начала российско-украинской войны. Это было вызвано значительным дефицитом ключевых материалов, поскольку международное сообщество продолжало накладывать санкции на Россию. В частности, Австралия запретила экспорт бокситов в Россию, что нанесло серьезный ущерб алюминиевой отрасли страны.

Это в первую очередь отразилось на ценах на такие промышленные металлы, как алюминий, медь, никель и сталь. Другие материалы, такие как древесина, бетон, изоляционные материалы и шурупы, также не отстают.

Геополитика и транспортные проблемы

После того как первоначальный ценовой шок, вызванный российско-украинской войной, прошел, цены на нефть выросли, а оживление промышленного спроса, вызванное отменой ограничений на поставки, введенных из-за Covid-19, позволило сырьевым товарам двигаться по более медленной, но все же восходящей траектории.

Отдельные события, такие как "шорт-сквиз" никеля на Лондонской бирже металлов в 2022 году, также способствовали хаосу. В то же время такие решения, как запрет на экспорт никеля из Индонезии с целью стимулирования его переработки внутри страны, привели к дальнейшему снижению мирового предложения.

Еще одним фактором, оказывающим давление на экономику Германии, стали транспортные расходы: ряд строителей были вынуждены искать альтернативные маршруты в связи с возросшими ограничениями, задержками в поставках и геополитической напряженностью.

В строительном секторе Германии также наблюдался более низкий уровень роста занятости, чем в экономике в целом: в 2022 году он составил всего 0,5%, в то время как в целом по стране - 1,3%. Снижение активности вынуждает компании увольнять больше работников или нанимать временных, сезонных работников.

Ужесточение правил строительства энергоэффективных зданий

Германия также изначально ввела более жесткие нормы в отношении энергоэффективного жилья в виде нового стандарта EH 40. Это включало в себя меры по стимулированию строительства нового жилья на сумму около 1,1 млрд. евро.

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Первоначально предполагалось, что эти меры продлятся до 2025 г. и будут направлены в основном на дома, потребляющие менее 40% энергии, обычно необходимой для подобных зданий.

Однако в стране быстро возникла реакция строителей, которые даже приостановили или отложили возведение домов в ряде районов. Видя, что строительный сектор находится в состоянии глубокого спада, Германия быстро отказалась от этих мер.

Стандарт EH 40 также подвергся критике за то, что он дублирует недавно обновленные законы Германии о теплоснабжении, которые уже направлены на снижение выбросов при отоплении зданий.

Однако активисты климатического движения выразили недовольство столь быстрой отменой стандарта, отметив, что Германия и так значительно отстает от своих планов по сокращению выбросов. Таким образом, подобный поворот событий может еще больше осложнить достижение климатических целей.

Стремительный рост цен на землю также внес свой вклад в сокращение жилищного сектора: с 2010 года цены на участки в крупных городах Германии выросли на 160%.

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Перспективы на ближайшие месяцы выглядят не намного лучше, поскольку компании ожидают сохранения слабого спроса, по крайней мере, в короткой перспективе. Другой риск заключается в том, что после восстановления баланса заказов у компаний может остаться очень мало высокозатратных проектов, что приведет к дальнейшему снижению прибыли.

Это также затруднит инвестирование в расширение производства, поскольку свободных средств будет очень мало.

Важность жилищного сектора Германии

Экономика Германии в значительной степени зависит от жилищного сектора, на долю которого приходится около 7% ВВП страны.

Поскольку Германия уже вошла в техническую рецессию в начале этого года, жилищный сектор может продолжить рыть еще более глубокую яму для экономики.

Однако небольшим утешением может стать увеличение субсидий на социальное жилье: в 2022 г. на эти цели будет выделено 2 млрд. евро. В 2023 году эта сумма будет увеличена до 2,5 млрд. евро, а в 2024 году, как ожидается, она достигнет 3 млрд. евро.

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Германия также пытается реализовать новые меры по упрощению процессов получения разрешений и планирования, а также сокращению бумажной волокиты и бюрократии. Кроме того, она расширила финансовую поддержку строительных компаний, пострадавших от роста цен на энергоносители.

Однако насколько эти меры по стимулированию и поддержке экономики окажутся действенными, покажет только время.