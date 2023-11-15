Ветер перемен: Германия начинает готовить армию к большой войне

By Andrew Naughtie

Возвращение полномасштабного вооруженного конфликта в Европу заставило Германию кардинально пересмотреть свою политику безопасности

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В условиях, когда Россия и Украина продолжают воевать уже почти два года, а израильско-палестинский конфликт разгорелся с новой силой, Евросоюз и НАТО ощущают на себе новый хаос мировой безопасности, а крупнейшая экономика Европы пересматривает сложившиеся десятилетиями представления о том, для чего, собственно, нужны ее вооруженные силы.

Когда началась украинская война, Германия поначалу с опаской относилась к прямым военным поставкам Киеву. Но вскоре после вторжения России канцлер Олаф Шольц переосмыслил моральные обязательства Германии по противодействию российской агрессии.

В своем обращении к Бундестагу "Zeitenzwende" или "Поворотный пункт" он назвал "войну Путина" в Украине войной, которая рискует вернуть Европу в темные времена Европы до 1940-х годов. Он сослался на историю Германии, призывая парламентариев поддержать поставку оружия и материалов союзнику, не входящему в ЕС и не являющемуся членом НАТО.

"Многие из нас еще помнят рассказы своих родителей, бабушек и дедушек о войне, - сказал он, - но для молодых людей это почти немыслимо - война в Европе. Многие из них рассказывают о своем ужасе. В основе всего этого лежит вопрос о том, можно ли позволить силе возобладать над законом. Позволим ли мы Путину повернуть время назад, в эпоху великих держав. Или же у нас хватит сил сдержать таких поджигателей войны, как Путин. Для этого нужна наша собственная сила".

Эта речь стала поворотным пунктом не только в украинском конфликте, но и в отношении правительства Германии к обсуждению военной стратегии, которая, учитывая историю страны до 1945 года, долгое время была сложной темой. До последних лет вклад в мировую безопасность через НАТО, а не одностороннее наращивание военной мощи Германии, был достаточным для того, чтобы не возобновлять неловкие дискуссии о том, что может означать "сильная" Германия для Европы.

Олаф Шольц AP Photo

После речи "Zeitenzwende" помощь Германии Украине временами приостанавливалась, а Киев и другие европейские партнеры жаловались на то, что Берлин недостаточно быстро выполняет свои обещания.

Но в условиях, когда украинцам с трудом удается оттеснить Россию на их важнейшем юго-восточном фронте, Германия пытается продвинуть дело дальше. И министр обороны Шольца Борис Писториус сейчас говорит об обороноспособности Германии в выражениях, не похожих на те, которые звучали со времен воссоединения страны в 1990 году.

В своей недавней статье в газете Tagesspiel Писториус призвал к "фундаментальным изменениям" в немецкой армии, бундесвере, который, по его словам, нуждается в серьезной структурной реформе, "чтобы быть эффективным и пригодным к войне в будущем".

Такая формулировка разительно отличается от того относительно осторожного подхода, который немецкие правительства применяли к военной мощи в последние десятилетия. А в последнем абзаце Писториус высказался в еще более резких выражениях, которые наверняка вызвали недовольство многих экспертов и политиков в Берлине.

"Нам необходимо изменить менталитет не только в бундесвере, но и в политике и обществе, - заявил он. - На карту поставлена безопасность нашей страны, а значит, и основа социального сосуществования, прогресса и экономического роста. Как государство и общество, мы должны уметь защищаться и быть стойкими, чтобы и в будущем жить в мире, свободе и безопасности".

Готовность сражаться

По мнению немецкого эксперта по вопросам политики безопасности Минны Аландер, работающей в Финском институте международных отношений, слова Писториуса вызвали некоторое удивление, а также отторжение со стороны левого крыла его партии - социал-демократов. Многие его коллеги по партии разделяют глубокое неприятие нормализации войны и встревожены тем, что Писториус готов говорить в таких терминах.

Однако она также заявила Euronews, что структурные проблемы, стоящие перед бундесвером, слишком серьезны, чтобы правительство могло их избежать, учитывая уже данные им обещания.

"После лета возникло ощущение ослабления импульса, но Германия находится под сильным давлением, чтобы выполнить обещание направить в Литву бригаду численностью 4 тыс. человек, как обещал Писториус", - сказала она.

Министр обороны Германии Борис Писториус Martin Meissner/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

"В настоящее время бундесвер не в состоянии ее создать, и, вероятно, пройдет несколько лет, прежде чем бригада будет полностью укомплектована и оснащена. Это не очень хорошо для такой большой страны, как Германия, - уточнила Аландер. - В определенной степени это стало и вопросом престижа. Кроме того, Германия дала очень высокие обещания относительно контингента войск - 30 тыс. военнослужащих, 85 кораблей и самолетов, - так что все это является огромной проблемой, учитывая состояние бундесвера на данный момент. Простое вливание денег в бундесвер не поможет, если не будут решены структурные проблемы (особенно неэффективность)".

Время платить

Дело, конечно, не только в самой Германии.

Над изменением стратегии нависает требование НАТО по расходам - то есть обязанность всех членов договора тратить на оборону не менее 2% своего годового ВВП.

Германия исторически не выполняла это требование, и Шольц в своей поворотной речи упомянул о необходимости исправить ситуацию, однако в долгосрочном бюджете это требование так и не появилось. Теперь Шольц подтвердил это обещание, заявив, что Германия начнет выполнять его "в 20-30-е годы" - это обещание должно помочь предотвратить серьезный риск для легитимности альянса.

Недостаток расходов европейских членов НАТО не давал покоя Дональду Трампу, который, будучи президентом США, часто жаловался на то, что Германия нахлебничает на американских оборонных расходах, и даже угрожал вывести тысячи размещенных там военнослужащих.

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"Они делают состояние на наших войсках, - заявил он в интервью телеканалу Fox News в 2020 г. - Они строят города вокруг наших войск. Мы позволим себе разбогатеть первыми".

Олаф Шольц на встрече с Дональдом и Меланией Трамп, 2017 год AFP

Бывшие советники Трампа, ставшие критиками, предупреждают, что в случае переизбрания он может попытаться реализовать свои прежние угрозы о полном выходе США из НАТО.

А если Германия, вторая по величине экономика альянса, не выполнит свои обязательства после повторной инаугурации Трампа в январе 2025 г., то выход из НАТО ему будет легче продать все более изоляционистски настроенной Республиканской партии.

Выход США из НАТО приведет к тому, что порядок безопасности в Европе будет нарушен в невероятно опасный момент. И, как сказала Аландер в интервью Euronews, не только конфликт в Украине заставил задуматься о серьезности ситуации.

"Я думаю, что атака ХАМАС и война в Газе оказали огромное влияние на немецкое общество и политику. Переход к правой риторике произошел мгновенно, особенно в отношении миграции, - подчеркнула она. - Но не стоит забывать и о том, что нам, вероятно, придется быть готовыми к новым конфликтам, которые могут разразиться по соседству с Европой, поскольку старый порядок безопасности распался".