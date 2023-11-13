"Ракета может прилететь в любой момент": как выживает малый бизнес в Краматорске

By AP

Несмотря на потерю бизнеса, разрушения и постоянную угрозу новых обстрелов, предприниматели прифронтового города в Донецкой области Украины демонстрируют несгибаемую силу духа.

РЕКЛАМА

В городе, где повсюду видны изуродованные войной здания, разрушенная пиццерия напоминает о жизнях, оборвавшихся в одно мгновение.

В июне этого года российская баллистическая ракета попала в популярную закусочную в центре Краматорска, в результате чего погибли 13 человек, в том числе несколько подростков, семеро сотрудников пиццерии и известная украинская писательница и правозащитница Виктория Амелина, скончавшаяся в больнице.

Сегодня на месте входа в ресторан лежат живые цветы и записки. Возле импровизированного мемориала висит футболка – часть униформы официантов – с надписью "Мы никогда не забудем".

"Как предприниматель я, конечно, сожалею о потере имущества, но есть то, что невозможно вернуть – человеческие жизни", – говорит Дмитрий Игнатенко, владелец Ria Pizza.

Разрушенный ресторан Ria Pizza, 13 сентября 2023 года. Hanna Arhirova/AP

Разбомбленное здание в Краматорске напоминает о том, что бизнес в этом прифронтовом городе Донецкой области подвергается серьёзному риску. Но это не останавливает многих других владельцев предприятий, которые за последний год открыли свои двери для посетителей.

По оценкам городского совета, в настоящее время в Краматорске работают порядка 50 ресторанов и 228 магазинов, что в три раза больше, чем в прошлом году. Судя по всему, большинство из них приостановили работу в первые дни войны и теперь вновь открылись.

"Мы понимаем, что это риск, и идём на него, потому что это наша жизнь, – говорит Елена Зябина, администратор ресторана W-burger в Краматорске. – Где бы мы ни были, нужно работать. Мы работаем здесь, это наш осознанный выбор".

Импровизированный мемориал на месте удара ракетой "Искандер" по ресторану, в результате которого погибли 13 человек. Hanna Arhirova/AP

До войны сеть ресторанов W-burger работала в основном в Донецкой и Луганской областях. Но после вторжения России в Украину в феврале 2022 года она смогла вновь открыться только в Краматорске. Чтобы как-то развивать бизнес, были также запущены рестораны в Киеве и Днепре.

Заведение в Краматорске – лучшее в сети по рентабельности, несмотря на то, что цены здесь на 20% ниже, чем в столичном ресторане.

"Я рыдала", – говорит Зябина, вспоминая тот день, когда узнала о ракетном ударе по W-burger.

Экономика Краматорска адаптировалась к войне. В городе находится региональный штаб украинской армии, а многие кафе и рестораны посещают в основном военнослужащие, а также журналисты и сотрудники гуманитарных организаций.

Украинские женщины часто приезжают сюда, чтобы повидаться с возлюбленными.

Украинские военные в одной из закусочных Краматорска. Hanna Arhirova/AP

Солдаты шутят, что Краматорск – это их Лас-Вегас, где есть все необходимые "роскошества", например, хорошая еда или кофе. Но в ресторанах предлагают только безалкогольное пиво из-за близости города к фронту.

Улицы города в основном пусты, здесь разъезжают только военные машины. Оставшиеся в городе жители избегают людных мест.

И всё же нынешняя ситуация далека от того, что было в первые дни войны, когда в одночасье были закрыты магазины, рестораны и кафе. Закрылись заводы, десятки тысяч людей остались без работы.

"Благодаря военным мы ещё сможем вернуться в город", – надеется Александр, попросивший по соображениям безопасности называть его только по имени.

Он является соучредителем одного из многочисленных военторгов в Краматорске. По словам Александра, цены здесь всего на 1 гривну (3 евроцента) выше, чем у производителя. Предприниматель признаётся, что его цель – не заработать деньги, а обеспечить военнослужащих необходимым снаряжением.

"Ракета может прилететь в любой момент"

Многие жители радуются новым возможностям трудоустройства, которые возникают с открытием магазинов и ресторанов.

РЕКЛАМА

Но для пожилых людей возможностей стало меньше, говорит 54-летняя Татьяна Подосинова. Она 32 года проработала на Краматорском машиностроительном заводе, но с началом войны предприятие закрылось из-за угрозы обстрелов.

"Я надеялась проработать на заводе до пенсии", – говорит она. Сейчас большинство рабочих мест – в сфере обслуживания, где у неё нет необходимого опыта.

Она всё же нашла работу в аквариуме "Дивовижні рибки", который возобновил работу через несколько месяцев после начала войны. Здесь содержатся сотни экзотических рыб и десятки попугаев.

У разрушенной пиццерии, 13 сентября 2023 года. Hanna Arhirova/AP

При этом ведение бизнеса по-прежнему связано с риском. Владелец пиццерии Дмитрий Игнатенко каждый день приходит к разрушенному ресторану. Он не знает, зачем. Он выглядит усталым и говорит шёпотом.

Как и многие другие владельцы бизнеса, Дмитрий воспринял успешное контрнаступление Украины в соседней Харьковской области в прошлом году как знак того, что жизнь может вернуться и в Краматорск.

РЕКЛАМА

Но пока у него нет планов по восстановлению или открытию нового ресторана.

"Ракета может прилететь в любой момент", – подытожил предприниматель.